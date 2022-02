Do ośrodków edukacji przyrodniczej w Chalinie i Lądzie trafić mają młodzi ludzie z Ukrainy – podał w poniedziałek wielkopolski samorząd. Przygotowywane są też dwie karetki pogotowia, które służyć będą mieszkańcom Lwowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak poinformował w poniedziałek, że wyraził gotowość udostępnienia opuszczonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Kierskiej zarządowi regionalnej Solidarności.

Solidarność chce we własnym zakresie odświeżyć go i wyposażyć w niezbędne sprzęty. Tam jest 40 pokoi, które mogłyby służyć ukraińskim rodzinom - poinformował. Woźniak dodał, że warunkiem jest uzyskanie stosownych pozwoleń sanepidu, straży pożarnej i wojewody.

Wielkopolski samorząd udostępni też miejsca w ośrodkach edukacji przyrodniczej w Chalinie i Lądzie. Tam będą mogły odbywać się turnusy z udziałem psychologów, pedagogów dla młodych ludzi z Ukrainy. Pobyt w tych miejscach służyłby zniwelowaniu u nich traum związanych z tym, co dzieje się w ich kraju - powiedział Woźniak.

W trakcie realizacji jest także plan przekazania dwóch karetek na rzecz mieszkańców Lwowa. Marszałek wyjaśnił, że karetki zostały wycofane z codziennego użytkowania z taboru poznańskiego, są w pełni sprawne i wyposażone.

Lwowskie karetki pojechały do Kijowa, i tam jest niedobór. Chcemy to szybko załatwić za pośrednictwem strony rządowej, aby jak najszybciej przetransportować je do granicy i dalej już na Ukrainę - powiedział.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przypomniał w poniedziałek, że do 25 marca 2022 roku obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Wielkopolskich. Przejazdy mogą być realizowane na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

W poniedziałek podczas zdalnej sesji wielkopolskiego sejmiku radni wyrazili solidarność z ofiarami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Na wniosek prowadzącego obrady wiceprzewodniczącego sejmiku Jarosława Maciejewskiego, minutą ciszy uczcili pamięć o poległych Ukraińcach.

Jesteśmy świadkami bezprecedensowego zdarzenia we współczesnej historii z brutalną napaścią Rosji, pod przywództwem Władimira Putina, na niepodległą Ukrainę - stwierdził marszałek Marek Woźniak. Swoje krytyczne stanowisko wobec wojennych działań Rosji wyrazili też przedstawiciele wszystkich sejmikowych klubów.