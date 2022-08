​W Nadleśnictwie Turek (Wielkopolskie) rozpoczęło się rykowisko jeleni, co może świadczyć o rychłej jesieni i zimie - powiedział Jacek Kołata, nauczyciel akademicki, miłośnik przyrody i hodowca sów. Ulubionym miejscem wypadów fotograficznych Jacka Kołaty są miejsca, gdzie można zaobserwować zwierzęta. Podczas jednej z takich wizyt w Nadleśnictwie Turek mężczyzna usłyszał ryk jeleni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samce jeleni wydają głośne odgłosy, zaczynają przed zachodem słońca i kończą o świcie. Przez całą noc ich potężny ryk rozlega się na wiele kilometrów. W ten sposób obwieszczają samicom, gdzie są ich rewiry. Samice chodzą od rewiru do rewiru i wybierają sobie kawalera. Czasami kawalerowie się spotykają i wtedy dochodzi między nimi do walki - wyjaśnił.

Coraz bliżej jesieni i zimy

Okres godowy jeleni, zwany rykowiskiem - jak twierdzi Kołata - rozpoczyna się w drugiej połowie września i trwa ok. 4 tygodni. Zaczęło się wcześniej, co może oznaczać rychłą jesień i zimę - powiedział. Dodał, że to nie jedyny znak szybszej zmiany aury w kraju. Bociany też zaczęły już swoje sejmiki, czyli zbierają się przed odlotem - powiedział.

Kołata przestrzega, że samce jeleni w czasie godów mogą być agresywne. Bywają wyjątkowo nieprzewidywalne. Należy zachować szczególną ostrożność - powiedział.

W Dolinie Baryczy jest pomnik upamiętniający leśniczego zabitego przez jelenia w 1934 r.