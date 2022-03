132 komplety łóżek, pościeli i koców - to zawartość transportu z pomocą dla Ukraińców, który dotarł do Swarzędzkiego Centrum Pomocy (woj. wielkopolskie). Rozładunkiem darów zajmują się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Komplety łóżek, pościeli i koców trafią do gminnych ośrodków wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.