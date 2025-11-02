Akcja policji w Wielkopolsce. Jak dowiedziało się RMF FM służby prowadzą obławę. Wcześniej doszło do strzelaniny w Smogorzewie - pow. gostyński, Wielkopolska. Są ranni.

Strzelanina w Wielkopolsce na leśnej drodze. Obława policji / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Tuż przed godz. 20:00 policja otrzymała alarmowe zgłoszenie, że w miejscowości Smogorzewo (Wielkopolska) miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji.

Znajduje się na niej rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni.

Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne. Aktualnie policjanci ustalają, przebieg wydarzeń. Trwa obława, za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie - poinformowała reportera RMF FM Beniamina Kubiaka-Piłata podkom. Monika Curyk.

Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Mamy interwencję o charakterze kryminalnym na terenie powiatu gostyńskiego. Mamy informację, że użyto broni - przekazała RMF FM młodsza aspirant Anna Klój z wielkopolskiej policji.







