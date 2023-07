Na ostatni tydzień wystawy "Barbie. Nieznane oblicza" zaprasza Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Ekspozycja przybliża historię najpopularniejszej lalki świata, ale też historię kobiet w ostatnich dekadach.

Barbie zaprezentowano po raz pierwszy 9 marca 1959 r. na targach zabawek w Nowym Jorku i od tego czasu stała się ikoną. Poświęconą jej ekspozycję otwarto w Poznaniu w marcu. Można na niej zobaczyć kilkadziesiąt różnych wcieleń popularnej zabawki.



Wystawa dostępna jest do 30 lipca. Powstała dzięki dofinansowaniu resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Prezentowane lalki pochodzą ze zbiorów prywatnych. Kuratorką ekspozycji jest Aleksandra Podżorska.



Muzeum Narodowe w Poznaniu poinformowało, że wystawa pozwala prześledzić sposób postrzegania kobiet na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.



Poszczególne wcielenia słynnej lalki dają nam wgląd w zmiany społeczne zachodzące w poszczególnych dekadach XX i XXI wieku. Lalki są odbiciem często burzliwych i kontrowersyjnych zjawisk, takich jak chociażby rasizm, dyskryminacja ze względu na wiek, czy wykluczenie spowodowane niepełnosprawnością. Barbie postrzegana jako zjawisko kulturowe prowokuje do zadawania pytań o pozycję kobiety we współczesnym świecie - poinformowało muzeum.



Własne Barbie miały m.in. Elżbieta II, Tina Turner, Angela Merkel, badaczka szympansów Jane Goodall, malarka Frida Kahlo oraz podróżniczka Martyna Wojciechowska. W przeszłości Barbie była lekarką, pilotem, astronautą czy weterynarzem; w kolejnych wcieleniach zwracała uwagę na problemy niepełnosprawności ruchowej, wad słuchu, chorób onkologicznych czy mniejszości seksualnych.



Stroje dla Barbie szyły największe sławy świata mody. Lalka doczekała się też m.in. serii filmów ze swoim udziałem.