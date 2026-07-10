Ponad 22 chętnych na jedno miejsce! Ten kierunek to absolutny hit rekrutacji na UAM

Rekrutacja zakończona – ogromna liczba zgłoszeń
Czwartek był ostatnim dniem, w którym maturzyści mogli rejestrować się i aplikować na wybrane kierunki studiów na UAM. Uczelnia przygotowała na rok akademicki 2026/2027 aż 15,7 tysiąca miejsc, z czego ponad 7,5 tysiąca przypada na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Tak duża liczba miejsc nie odstraszyła kandydatów – wręcz przeciwnie, zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.
Największe oblężenie na kierunku lekarskim
Wśród wszystkich kierunków największą popularnością cieszy się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiega się tam ponad 22 kandydatów, co czyni go najbardziej obleganym na uczelni. Ponad 1,3 tysiąca osób opłaciło zapis na ten kierunek, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu studiami medycznymi oraz prestiżem, jaki niesie ze sobą dyplom lekarza.
Psychologia, prawo i filologie w czołówce wyborów
Duża liczba kandydatów zdecydowała się również na psychologię, gdzie o jedno miejsce rywalizuje ponad 21 osób. To właśnie ten kierunek przyciągnął najwięcej chętnych – ponad 2,5 tysiąca opłaconych zgłoszeń. Prawo również nie traci na popularności – ponad 2,1 tysiąca kandydatów wybrało ten kierunek, co oznacza, że na jedno miejsce przypada tu ponad 12 chętnych.
Wysokie zainteresowanie odnotowano także na takich kierunkach jak filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie i prawo w biznesie oraz filologia angielsko-chińska i filologia koreańska. Szczególnie te ostatnie kierunki, odpowiadające na współczesne potrzeby rynku pracy i globalne trendy, zyskują coraz większą popularność wśród młodych ludzi.
Wybory młodych odpowiadają na trendy rynku pracy
Prorektorka ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanna Wójcik, podkreśla, że wybory kandydatów doskonale odzwierciedlają aktualne potrzeby rynku pracy i światowe tendencje. Wysokie zainteresowanie obserwujemy na kierunkach odpowiadających na współczesne wyzwania rynku pracy i globalne trendy, takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. To pokazuje, że młodzi ludzie szukają studiów, które pozwolą im rozwijać pasje, zdobywać kompetencje międzynarodowe i budować swoją przyszłą karierę w dynamicznie zmieniającym się świecie – zaznacza prof. Wójcik.
Wyniki rekrutacji już wkrótce
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 20 lipca. Dla tysięcy młodych ludzi będzie to moment wyczekiwany z niecierpliwością – to wtedy dowiedzą się, czy udało im się dostać na wymarzony kierunek na jednej z czołowych polskich uczelni.