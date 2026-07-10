Ponad 22 chętnych na jedno miejsce! Ten kierunek to absolutny hit rekrutacji na UAM

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Ponad 22 kandydatów na jedno miejsce! Kierunek lekarski na UAM stał się tegorocznym liderem rekrutacji. Tuż za nim uplasowały się psychologia oraz prawo. Dowiedz się, kiedy kandydaci poznają ostateczne wyniki i czy starczy dla nich miejsc.

Rekrutacja zakończona – ogromna liczba zgłoszeń

Czwartek był ostatnim dniem, w którym maturzyści mogli rejestrować się i aplikować na wybrane kierunki studiów na UAM. Uczelnia przygotowała na rok akademicki 2026/2027 aż 15,7 tysiąca miejsc, z czego ponad 7,5 tysiąca przypada na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Tak duża liczba miejsc nie odstraszyła kandydatów – wręcz przeciwnie, zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.

Rekrutacja na UJ. Będzie duża zmiana na obleganym kierunku Ważna wiadomość dla absolwentów szkół średnich. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza poważną zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski. Od roku akademickiego 2027/2028 wynik z matematyki na poziomie rozszerzonym nie będzie wymagany.…

Największe oblężenie na kierunku lekarskim

Wśród wszystkich kierunków największą popularnością cieszy się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiega się tam ponad 22 kandydatów, co czyni go najbardziej obleganym na uczelni. Ponad 1,3 tysiąca osób opłaciło zapis na ten kierunek, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu studiami medycznymi oraz prestiżem, jaki niesie ze sobą dyplom lekarza.

Psychologia, prawo i filologie w czołówce wyborów

Duża liczba kandydatów zdecydowała się również na psychologię, gdzie o jedno miejsce rywalizuje ponad 21 osób. To właśnie ten kierunek przyciągnął najwięcej chętnych – ponad 2,5 tysiąca opłaconych zgłoszeń. Prawo również nie traci na popularności – ponad 2,1 tysiąca kandydatów wybrało ten kierunek, co oznacza, że na jedno miejsce przypada tu ponad 12 chętnych.

Najlepsze studia z psychologii. Ten ranking rozwiewa wątpliwości Psychologia od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków studiów. Studenci cenią sobie m.in. możliwości rozwoju, jakie daje ten kierunek, w tym także perspektywy zawodowe. Wielu abiturientów zastanawia się, jakie uczelnie oferują…

Wysokie zainteresowanie odnotowano także na takich kierunkach jak filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie i prawo w biznesie oraz filologia angielsko-chińska i filologia koreańska. Szczególnie te ostatnie kierunki, odpowiadające na współczesne potrzeby rynku pracy i globalne trendy, zyskują coraz większą popularność wśród młodych ludzi.

Wybory młodych odpowiadają na trendy rynku pracy

Prorektorka ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanna Wójcik, podkreśla, że wybory kandydatów doskonale odzwierciedlają aktualne potrzeby rynku pracy i światowe tendencje. Wysokie zainteresowanie obserwujemy na kierunkach odpowiadających na współczesne wyzwania rynku pracy i globalne trendy, takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. To pokazuje, że młodzi ludzie szukają studiów, które pozwolą im rozwijać pasje, zdobywać kompetencje międzynarodowe i budować swoją przyszłą karierę w dynamicznie zmieniającym się świecie – zaznacza prof. Wójcik.

Wyniki rekrutacji już wkrótce

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 20 lipca. Dla tysięcy młodych ludzi będzie to moment wyczekiwany z niecierpliwością – to wtedy dowiedzą się, czy udało im się dostać na wymarzony kierunek na jednej z czołowych polskich uczelni.