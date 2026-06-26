RMF24

W piątek dla milionów uczniów w całej Polsce zaczynają się wakacje. Jaki był to rok? Według najnowszego badania IBRIS dla PAP, kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3 proc. respondentów, co czwarta osoba ma pozytywne zdanie w tej sprawie, a ponad połowa badanych uznaje, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny.

Nowy sondaż o polskiej szkole. Większość Polaków ocenia ją negatywnie

W czerwcowym badaniu dla PAP IBRiS zapytał Polaków, czy ich zdaniem polski system edukacji dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia. Twierdząco odpowiedziało 21,5 proc. badanych, natomiast przeciwnego zdania było 72,1 proc. Zdania na ten temat nie ma 6,4 proc. respondentów.

Instytut zapytał również, czy polska szkoła zmierza w dobrym, czy złym kierunku. Według 25 proc. respondentów - w dobrym; 58,3 proc. uważa przeciwnie. Sprecyzowanego poglądu w tej kwestii nie miało 16,7 proc, ankietowanych. Wśród osób mających w gospodarstwie domowym dzieci na utrzymaniu odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł 22,5 proc., a negatywnych - 65,6 proc.

„Jedną z najczęściej wskazywanych kwestii jest wpływ polityki na szkołę” - podkreślił IBRiS. Ze stwierdzeniem, że polityka ma zbyt duży wpływ na szkołę zgodziło się 81,8 proc. respondentów, a 9,5 proc. nie podzieliło tej opinii.

Ponadto zdaniem 80,7 proc. respondentów szkoła nie uczy umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przeciwne zdanie w tej kwestii wyraziło 13 proc. badanych.

Nowe przedmioty w szkole. Jak oceniają je Polacy?

W roku szkolnym 2025/2026 pojawiły się także nowe przedmioty w szkołach: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna.

IBRiS zapytał również respondentów o ich zdanie na ten temat. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej pozytywnie oceniło 53,7 proc. badanych, a edukacji obywatelskiej - 52,9 proc.

Zmniejszenie liczby godzin lekcji religii pozytywnie oceniła niemal połowa respondentów (49,7 proc.). Negatywny stosunek do tej decyzji zadeklarowało 41 proc. ankietowanych; 9,3 proc. nie miało zdania.

Większość badanych negatywnie odniosła się do ograniczenia prac domowych. Pozytywne zdanie na ten temat ma 25,2 proc. ankietowanych, negatywne - 68,2 proc., a 6,6 proc. nie ma zdania.

Większość ankietowanych sądzi również, iż w polskiej szkole zbyt dużą rolę odgrywają oceny. Uważa tak 55,4 proc. respondentów; 34,9 proc. jest przeciwnego zdania.

Co z podwyżkami dla nauczycieli?

Instytut zapytał również badanych, czy zgadzają się ze stanowiskiem, że nauczyciele powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenia. Z badania wynika, że popiera to 66,5 proc. respondentów. „Z tym twierdzeniem częściej zgadzają się osoby mające dzieci na utrzymaniu niż osoby nieutrzymujące dzieci (71,8 proc. wobec 62,7 proc.)” - wskazał instytut.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-24 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI.

„Kompas Jutra” wchodzi we wrześniu

Kończący się rok szkolny jest dla części uczniów ostatnim z dotychczasową podstawą programową. Od 1 września 2026 r. w przedszkolach oraz w klasach I i IV podstawówki będzie obowiązywała „Reforma26. Kompas Jutra”. MEN stawia w niej m.in. na zajęcia praktyczne i mniej ekranów.

Reforma programowa „Reforma26. Kompas Jutra”, jak wielokrotnie podkreślał resort edukacji, to „rozłożona na lata, kompleksowa zmiana, która będzie wprowadzana stopniowo od roku szkolnego 2025/2026”. Najpierw do szkół weszły nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Zmieniono też podstawę programową wychowania fizycznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje m.in., że jak wskazują „liczne raporty (...), nawet 65 proc. obecnych uczniów i uczennic szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją”, dlatego szkoła „musi ich do tego przygotować, kształtując umiejętności i kompetencje w sposób uniwersalny i nowoczesny”.

Zmianę projektowano przy założeniu, że nowa podstawa programowa będzie wdrażana sukcesywnie - od 1 września 2026 r. do przedszkoli i klasy I oraz IV podstawówki; od 1 września 2027 r. do szkół ponadpodstawowych (klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy I branżowej szkoły I stopnia i szkole policealnej), a następnie również do branżowej szkoły II stopnia.

Jednocześnie w pozostałych klasach poszczególnych typów szkół - do zakończenia cyklu kształcenia - będą obowiązywać dotychczasowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.

To oznacza, że kończący się właśnie rok szkolny jest dla części uczniów ostatnim, w którym uczyli się zgodnie z dotychczasową podstawą programową.

Nowa podstawa programowa. Co się zmieni?

Nowa podstawa programowa jest „przejrzysta i spójna”. To, jak zaznaczył resort, „mniej szczegółów do zapamiętania, więcej kompetencji kluczowych”. MEN stawia m.in. na zajęcia praktyczne i doświadczenia, pracę z nowymi technologiami, ale i higienę cyfrową.

Od września przedszkolaki czeka np. minimalizowanie kontaktu z ekranami. Przedszkole ma je przygotowywać m.in. do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym.

„Dzieci nie są świadome zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z nowych technologii, w tym z Internetu – dlatego w przedszkolu dzieci nie korzystają indywidualnie i samodzielnie z urządzeń ekranowych” - czytamy w stosownym rozporządzeniu. Wyjątek od zapisu stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które korzystają z „racjonalnych usprawnień polegających na zastosowaniu takich urządzeń”.

Z urządzeń będzie mógł korzystać nauczyciel - do celów dydaktycznych i „w niezbędnym zakresie, z zachowaniem ważnej dla prawidłowego rozwoju dziecka higieny cyfrowej”.

Nowością będą doświadczenia edukacyjne o charakterze praktycznym, które mają rozwijać m.in. umiejętności komunikacyjne, wspierać rozwój osobisty oraz budować poczucie sprawczości u dzieci. To np. praca w grupie - przygotowanie wspólnego wyjścia i udział w nim.

W szkole podstawowej reforma wprowadza moduły tematyczne, „łączące wiedzę z różnych dziedzin wokół kluczowych problemów współczesności”. Wynika to, jak czytamy, „z potrzeby całościowego spojrzenia na edukację”, skupienia się „na najważniejszych wyzwaniach, pozwalając uczniom lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące dzisiejszym światem”.

To sześć modułów:

bezpieczeństwo i obrona - przygotowanie do zachowania w sytuacjach zagrożeń czasu pokoju i wojny

- przygotowanie do zachowania w sytuacjach zagrożeń czasu pokoju i wojny medialny - nauka krytycznego i etycznego korzystania z mediów, analiza i weryfikacja informacji (w tym z narzędzi AI), stosowanie zasad higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci

- nauka krytycznego i etycznego korzystania z mediów, analiza i weryfikacja informacji (w tym z narzędzi AI), stosowanie zasad higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci filozoficzny - nauka formułowania pytań o charakterze filozoficznym, wyrażania własnego stanowiska

- nauka formułowania pytań o charakterze filozoficznym, wyrażania własnego stanowiska ekonomiczno-finansowy - rozwijanie umiejętności rachunkowych i świadomości finansowej

- rozwijanie umiejętności rachunkowych i świadomości finansowej klimatyczny - stworzenie warunków do budowania i rozwijania systemu wartości, wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz poczucia sprawczości potrzebnych do efektywnego działania na rzecz środowiska

- stworzenie warunków do budowania i rozwijania systemu wartości, wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz poczucia sprawczości potrzebnych do efektywnego działania na rzecz środowiska kultura - przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz rozumienia znaczenia kultury w utrzymywaniu dobrostanu

Pojawi się przyroda - przedmiot interdyscyplinarny łączący w całość elementy: biologii, geografii, chemii i fizyki. Będzie realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej, po trzy godziny tygodniowo w każdej klasie. Zajęcia będą zestawiane w tygodniowym rozkładzie zajęć w co najmniej dwugodzinnych blokach, co umożliwi realizację zadań wymagających więcej czasu.

MEN wprowadziło też tydzień projektowy w klasach IV–VIII - w roku szkolnym 2026/2027 - fakultatywny, a od kolejnego roku szkolnego będzie już obowiązkowy. Uczniowie będą pracować wspólnie nad różnymi projektami, rozwijając jednocześnie umiejętności interpersonalne.

Założenia do nowej podstawy programowej przygotował Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy - w oparciu o Profil absolwenta i absolwentki przedszkola i szkoły podstawowej. To „swoisty kompas dla całej reformy, który porządkuje cele kształcenia i czyni je zrozumiałymi dla uczniów, rodziców i nauczycieli”. Określa też, jakie kompetencje, wiedzę i postawy powinien posiadać uczeń kończący dany etap edukacji.

Prezydent Nawrocki zawetował nowelizację Prawa oświatowego

W grudniu ub. roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Prawa oświatowego, która miała umożliwić m.in. wdrożenie etapami „Reformy 26. Kompas Jutra”. Ocenił, że nowelizacja prowadziłaby do chaosu w szkołach, ideologizacji edukacji oraz „eksperymentowania na całych rocznikach dzieci”.

Krótko potem minister Nowacka zapowiedziała, że mimo to reforma wejdzie w życie, a zmiany podstawy programowej mają być wprowadzane rozporządzeniami. Argumentowała, że to projekt oparty na dobrych praktykach od lat obowiązujących w szkołach. Wskazała, że nowela proponowała, by każde dziecko miało te same szanse, jednak „prezydent wybrał elitaryzację oświaty”.

