Tam najlepiej studiować psychologię. Ranking Perspektywy 2026
W tegorocznym zestawieniu uczelni, najlepszych w kształceniu na kierunku psychologia pierwsze miejsce otrzymały ex aequo dwie uczelnie, różniąc się tylko 0,3 pkt wskaźnika rankingowego. To Uniwersytet Warszawski (100 pkt) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (99,7 pkt). Dla stołecznej uczelni to awans o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku, a dla krakowskiej – utrzymanie pozycji lidera.
Trzecią lokatę zajęła uczelnia niepubliczna – Uniwersytet SWPS w Warszawie – zyskując 95,8 pkt i utrzymując swoją ubiegłoroczną pozycję. Pierwsze miejsce poza podium, podobnie jak rok temu, przypadło Uniwersytetowi Wrocławskiemu (92,2 pkt), a pozycję niżej z różnicą niemal 10 pkt uplasował się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (82,8 pkt), pozostając na piątym miejscu kolejny rok.
Na szóstym miejscu – bez zmian w porównaniu z zeszłym rokiem – znalazł się Uniwersytet Gdański, który uzyskał 77,9 pkt. Z kolei siódmą lokatę z wynikiem 73,5 pkt otrzymał niepubliczny Uniwersytet VIZJA w Warszawie, który odnotował spadek o dwa miejsca. Na ósmej pozycji znalazł się toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika (70,8 pkt), nie zmieniając ubiegłorocznej pozycji.
Tuż za Toruniem uplasował się poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z wynikiem 69,6 pkt, utrzymując dziewiątą lokatę. Podobnie jak rok temu, finałową dziesiątkę zamyka Uniwersytet Śląski w Katowicach z wynikiem 65,8 pkt.
Ile osób ubiegało się o miejsce na psychologii?
Jak przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ubiegłorocznej rekrutacji na psychologię zgłosiło się 43 562 osoby. To najwyższy wynik, który przewyższył nawet kierunek lekarski (nie uwzględniając uczelni medycznych nadzorowanych przez resort zdrowia), zarządzanie, prawo czy informatykę.