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Psychologia od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków studiów. Studenci cenią sobie m.in. możliwości rozwoju, jakie daje ten kierunek, w tym także perspektywy zawodowe. Wielu abiturientów zastanawia się, jakie uczelnie oferują najlepsze kształcenie na kierunku psychologia. Najnowszy ranking Fundacji Edukacyjnej Perspektywy nie pozostawia wątpliwości.

Tam najlepiej studiować psychologię. Ranking Perspektywy 2026

W tegorocznym zestawieniu uczelni, najlepszych w kształceniu na kierunku psychologia pierwsze miejsce otrzymały ex aequo dwie uczelnie, różniąc się tylko 0,3 pkt wskaźnika rankingowego. To Uniwersytet Warszawski (100 pkt) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (99,7 pkt). Dla stołecznej uczelni to awans o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku, a dla krakowskiej – utrzymanie pozycji lidera.

Trzecią lokatę zajęła uczelnia niepubliczna – Uniwersytet SWPS w Warszawie – zyskując 95,8 pkt i utrzymując swoją ubiegłoroczną pozycję. Pierwsze miejsce poza podium, podobnie jak rok temu, przypadło Uniwersytetowi Wrocławskiemu (92,2 pkt), a pozycję niżej z różnicą niemal 10 pkt uplasował się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (82,8 pkt), pozostając na piątym miejscu kolejny rok.

Na szóstym miejscu – bez zmian w porównaniu z zeszłym rokiem – znalazł się Uniwersytet Gdański, który uzyskał 77,9 pkt. Z kolei siódmą lokatę z wynikiem 73,5 pkt otrzymał niepubliczny Uniwersytet VIZJA w Warszawie, który odnotował spadek o dwa miejsca. Na ósmej pozycji znalazł się toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika (70,8 pkt), nie zmieniając ubiegłorocznej pozycji.

Tuż za Toruniem uplasował się poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z wynikiem 69,6 pkt, utrzymując dziewiątą lokatę. Podobnie jak rok temu, finałową dziesiątkę zamyka Uniwersytet Śląski w Katowicach z wynikiem 65,8 pkt.

Ile osób ubiegało się o miejsce na psychologii?

Jak przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ubiegłorocznej rekrutacji na psychologię zgłosiło się 43 562 osoby. To najwyższy wynik, który przewyższył nawet kierunek lekarski (nie uwzględniając uczelni medycznych nadzorowanych przez resort zdrowia), zarządzanie, prawo czy informatykę.