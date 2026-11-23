RMF24

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Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem na basenie w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Ewakuowano korzystających z niego ludzi.

Jak informują gostyńscy strażacy, ogień pojawił się w pomieszczeniach z saunami. Przebywających na basenie ewakuowano jeszcze przed przybyciem strażaków. W środku było 60 klientów i ośmiu pracowników – ustaliło Radio Poznań. Według medium prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Z żywiołem walczyli m.in. pracownicy obiektu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażacy oddymili wnętrza i sprawdzili budynek przy pomocy kamery termowizyjnej i czujnika wielogazowego. Ich działania trwały około godziny. Uczestniczyły w nich trzy zastępy JRG Gostyń, dwa zastępy OSP Gola, zastęp OSP Gostyń oraz ratownicy medyczni.

Straty oszacowano na ok. 50 tys. zł.