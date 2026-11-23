Jak informują gostyńscy strażacy, ogień pojawił się w pomieszczeniach z saunami. Przebywających na basenie ewakuowano jeszcze przed przybyciem strażaków. W środku było 60 klientów i ośmiu pracowników – ustaliło Radio Poznań. Według medium prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
Z żywiołem walczyli m.in. pracownicy obiektu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Strażacy oddymili wnętrza i sprawdzili budynek przy pomocy kamery termowizyjnej i czujnika wielogazowego. Ich działania trwały około godziny. Uczestniczyły w nich trzy zastępy JRG Gostyń, dwa zastępy OSP Gola, zastęp OSP Gostyń oraz ratownicy medyczni.
Straty oszacowano na ok. 50 tys. zł.