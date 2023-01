Palmiarnia Poznańska przygotowała specjalne atrakcje dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych. W programie jest m.in. pokaz kotów rasowych i wystawa fotografii przyrodniczej.

Wejście do Palmiarni Poznańskiej / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W niedzielę 22 stycznia w Palmiarni odbędzie się Pokaz Kotów Rasowych. To już trzecia odsłona wydarzenia, realizowanego we współpracy z Poznańskim Klubem Kotów Rasowych "AmoFeles".

Zapowiedź pokazu kotów rasowych / Materiały prasowe

Od 23 stycznia do 26 lutego w Pawilonie III Palmiarni będzie można oglądać Wystawę Sztuki Afrykańskiej. Pokazane będą na niej rzeźby, obrazy, biżuteria i ręcznie robione przedmioty przywiezione z afrykańskich podróży. Autorzy wystawy będą dzielić się swoim doświadczeniem z wypraw do Afryki.

Zapowiedź wystawy fotografii przyrodniczej / Materiały prasowe

Od 1 do 26 lutego w Pawilonie IX podziwiać będzie można zdjęcia wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2022, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Konkurs zorganizowany został już po raz trzydziesty. Jego przedmiotem były zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

W okresie od 16 stycznia do 26 lutego Palmiarnia będzie otwarta również w poniedziałki. Natomiast od 30 stycznia do 12 lutego (okres ferii dla Wielkopolski) wydłużają się dodatkowo godziny otwarcia. W tych dniach Palmiarnia będzie czynna od 09:00 do 18:00 (kasa do 17:00).