​Z powodu pożaru ciężarówki, do którego doszło w niedzielne popołudnie w okolicach miejscowości Gola (pow. kępiński, woj. wielkopolskie), na drodze ekspresowej S8 był zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Według najnowszego komunikatu nie ma już utrudnień.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 16 na odcinku S8 pomiędzy węzłami Syców Wschód i Bralin zapaliła się ciężarówka. Nie ma informacji, by z powodu zdarzenia ktokolwiek ucierpiał. Zablokowany był jeden pas ruchu. Obecnie utrudnienia zostały zlikwidowane.

