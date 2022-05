W sobotę i niedzielę w Poznaniu można skorzystać z przejażdżki historycznym taborem na linii tramwajowej "0" i autobusowej "100". Dzięki nim można oglądać miasto z zupełnie innej perspektywy i powspominać albo pokazać dzieciom, jak wyglądała podróż komunikacją miejską przed laty.

Historyczne autobusy i tramwaje / MPK Poznań /

Tylko w soboty funkcjonować będzie linia autobusowa 102, dojeżdżająca do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII oraz Muzeum Broni Pancernej. Obsługiwać ją będzie Jelcz RTO, czyli autobus "ogórek".

Linię tramwajową "O" będą obsługiwać w soboty - skład 105N, a w niedzielę należący do krakowskiego MPK skład 4N1, które na ten sezon udostępniło pojazd.

Autobusową "100" będzie można dotrzeć w weekendy z okolic dworca kolejowego Poznań Główny do Nowego Zoo. Na tej trasie będą jeździć pojazdy DAF i Man, a w niedzielę - Jelcz PR 110 i Man.

Od środy do niedzieli kursuje też Kolej Parkowa Maltanka, w dni robocze - co godzinę, a w weekendy - co 30 minut.

Historycznym taborem będzie można podróżować po Poznaniu do 25 września.