Volkswagen ID.3 od początku był zapowiadany jako "trzeci wielki rozdział" w historii marki, tuż po Garbusie i Golfie. Jego ewolucja trwa, a rok 2025 przynosi coś więcej niż tylko kolejne ulepszenia. To premiera wersji, na którą wielu czekało – takiej, która dodaje do elektrycznej rewolucji prawdziwie sportowe emocje. W tym przeglądzie przyjrzymy się wszystkim nowościom i pomożemy Ci zrozumieć, która wersja ID.3 – od oszczędnej po bezkompromisowo szybką – jest stworzona właśnie dla Ciebie.

/ Materiały prasowe

Nowa energia w gamie - co przynosi 2025 rok w modelu ID.3?

Wersje modelu Volkswagena ID.3 na 2025 rok to propozycja kompletna i dojrzała, która odpowiada na potrzeby różnych kierowców. Bazując na udanym liftingu, który przyniósł poprawę w zakresie krytykowanych wcześniej materiałów wnętrza, w kabinie znajdziesz teraz znacznie lepsze wykończenie. Centrum dowodzenia stanowi standardowo duży, 12,9-calowy ekran dotykowy nowego systemu infotainment. Jednak największą nowością, która elektryzuje fanów marki, jest wprowadzenie do oferty sportowej wersji oznaczonej trzema literami: GTX. To ona wnosi do rodziny ID.3 zupełnie nową, dynamiczną energię.



Gwiazda programu: Volkswagen ID.3 GTX pod lupą

Jeśli czekałeś na wersję ID.3, która podniesie Ci tętno, to właśnie nadeszła. Volkswagen ID.3 GTX jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby kierowców szukających sportowych emocji i bardziej angażujących wrażeń z jazdy w elektrycznym hatchbacku. To próba stworzenia flagowej, aspiracyjnej wersji w gamie, która udowadnia, że praktyczność i zerowa emisja mogą iść w parze z czystą frajdą.

Sercem tej zmiany jest nowy, wysokowydajny silnik elektryczny, dostępny w dwóch imponujących wariantach. Standardowy ID.3 GTX oferuje 210 kW (286 KM), a wersja ID.3 GTX Performance podnosi poprzeczkę do aż 240 kW (326 KM). Niezależnie od wyboru, pod Twoją prawą stopą czeka potężny moment obrotowy o wartości 545 Nm, dostępny natychmiast po jej naciśnięciu. Efekt? Przyspieszenie, które wciska w fotel: wersja GTX osiąga 100 km/h w 6,0 sekundy, a GTX Performance robi to w zaledwie 5,6 sekundy!

Takie osiągi nie byłyby możliwe bez odpowiedniego źródła energii. ID.3 GTX debiutuje z nowym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności netto 79 kWh. To przekłada się na doskonały, szacowany zasięg WLTP wynoszący około 600 km na jednym ładowaniu. A gdy energia się skończy, nie będziesz długo czekać przy ładowarce. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 175 kW, uzupełnienie akumulatora od 10% do 80% zajmuje około 26 minut.

GTX to nie tylko moc, ale i styl, który go zdradza. Z zewnątrz od razu rozpoznasz go po unikalnym przednim zderzaku z czarnym wlotem powietrza i światłami do jazdy dziennej w kształcie rombów. Charakteru dodają czarne, błyszczące elementy, przeprojektowane progi boczne oraz standardowe, 20-calowe felgi aluminiowe "Skagen". We wnętrzu sportowy klimat tworzą fotele premium z charakterystycznymi czerwonymi przeszyciami i dedykowana kierownica wielofunkcyjna GTX. Całość dopełnia specjalnie zestrojone podwozie z progresywnym układem kierowniczym, a w topowej wersji GTX Performance standardem jest adaptacyjne zawieszenie Sports DCC, które idealnie łączy komfort z dynamicznym prowadzeniem.



ID.3 GTX vs ID.3 Pro S - pojedynek w rodzinie

Obok nowej gwiazdy, ID.3 GTX, w ofercie wciąż figuruje doskonale znany ID.3 Pro S. Czym tak naprawdę różni się sportowy debiutant od długodystansowego weterana? To kluczowe pytanie, ponieważ oba modele celują w szczyt gamy, ale mają zupełnie inny charakter.

Najbardziej oczywista różnica leży w mocy i osiągach. Z jednej strony mamy potężnego GTX, oferującego 286 KM, a w wersji Performance nawet 326 KM. Z drugiej - ID.3 Pro S z solidną, ale znacznie spokojniejszą mocą 204 KM. W praktyce oznacza to wybór między emocjonującym sprintem do setki w mniej niż 6 sekund w GTX, a bardzo sprawną i płynną jazdą w Pro S.

Pojedynek toczy się też w kwestii akumulatorów. GTX debiutuje z nową baterią 79 kWh netto, która zapewnia mu zasięg około 600 km. Pro S korzysta ze sprawdzonej baterii 77 kWh netto, pozwalającej przejechać od 555 do 565 km. To starcie wagi ciężkiej, z lekką przewagą nowszej konstrukcji w GTX.

Kluczowa różnica tkwi jednak w charakterze i standardowym wyposażeniu. Sportowe fotele, dedykowana stylistyka czy adaptacyjne zawieszenie DCC (standard w GTX Performance) to elementy, które definiują GTX jako auto o sportowym zacięciu. Podsumowując: ID.3 Pro S to komfortowy "maratończyk", idealny na długie, spokojne trasy. Z kolei ID.3 GTX to bezkompromisowy "sprinter" - stworzony, by dostarczać emocji każdego dnia.



Sprawdzone i lubiane - co oferują wersje Pure i Pro?

Choć oczy wszystkich zwrócone są na wersję GTX, siła gamy ID.3 leży również w sprawdzonych wariantach, stworzonych z myślą o codziennej użyteczności. Stanowią one trzon oferty dla kierowców, którzy cenią sobie inne priorytety niż sportowe osiągi.

Podstawowy ID.3 Pure to idealny wybór do miasta. Zwinność zapewnia mu silnik o mocy 170 KM, a bateria o pojemności około 52 kWh oferuje zasięg w zupełności wystarczający do codziennych, miejskich podróży.

Pozycję wyżej znajduje się ID.3 Pro - uniwersalny "złoty środek" w ofercie. Łączy mocniejszy silnik 204 KM z większą baterią 58 kWh, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno w mieście, jak i na krótszych trasach.

Co ważne, wszystkie opisane wersje na rok 2025 - od oszczędnej Pure po sportową GTX - korzystają z kluczowych ulepszeń, takich jak standardowy, duży ekran 12,9 cala. Pełne spektrum możliwości sprawia, że najlepszym sposobem na znalezienie idealnego wariantu dla siebie jest sprawdzenie konkretnych pakietów wyposażenia. Dostępne konfiguracje i szczegóły oferty można wygodnie sprawdzić w jednym z wielu salonów sprzedaży największego autoryzowanego dealera w Polsce:https://cichy-zasada.pl/.



Technologia, która ułatwia życie: nowy infotainment i asystenci

Osiągi to jedno, ale prawdziwą rewolucję w codziennym użytkowaniu nowego ID.3 odczujesz, wchodząc w interakcję z jego technologią. Sercem zmian jest całkowicie nowa generacja systemu infotainment, która stanowi inteligentne centrum dowodzenia pojazdu.

Standardem w każdej wersji jest teraz duży, 12,9-calowy ekran dotykowy. Co ważniejsze, działa on w oparciu o nową, bardziej intuicyjną strukturę menu, a pod nim znajdziesz podświetlane suwaki do sterowania klimatyzacją i głośnością - to bezpośrednia odpowiedź na uwagi wcześniejszych użytkowników.

Twoim nowym partnerem w podróży staje się asystent głosowy IDA, który dzięki integracji z technologią ChatGPT pozwala na prowadzenie naturalnej rozmowy z autem i zadawanie mu znacznie bardziej złożonych pytań. Dla szukających chwili relaksu przygotowano z kolei opcjonalną aplikację Wellness, która potrafi dostosować oświetlenie, dźwięk i klimatyzację, by poprawić Twoje samopoczucie podczas jazdy.

Całość uzupełniają zaawansowane systemy wsparcia kierowcy. Jako przykład można podać ulepszony Travel Assist, który wykorzystuje dane z chmury (tzw. dane roju), by zapewnić jeszcze płynniejszą, wspomaganą zmianę pasa ruchu na autostradach.

Oferta Volkswagena ID.3 na rok 2025 jest wreszcie kompletna. To model, który ewoluował, odpowiadając na uwagi kierowców, i zrzucił z siebie ewentualne problemy wieku dziecięcego. Stał się w pełni dojrzałym, a dzięki wersji GTX - także naprawdę ekscytującym produktem. To dowód na to, że motoryzacja elektryczna może mieć wiele twarzy, od praktycznej i oszczędnej, po taką, która dostarcza czystej radości z jazdy.