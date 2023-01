10 mieszkańców bloku mieszkalnego w Poznaniu ewakuowano po tym, jak w jednej z piwnic znaleziono niebezpieczne substancje niewiadomego pochodzenia. W sprawie zatrzymano jedną osobę.

Niebezpiecze substancje były w bloku na osiedlu Rzeczypospolitej.

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców na czas naszych działań - podkreślił sierż. sztab. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dodał, że lokatorzy mają zapewnione schronienie w autobusie podstawionym przez urząd miasta.

Substancje znaleziono po tym, jak zaczęto wyjaśniać przyczyny pożaru, do którego doszło w piwnicy przed dwoma dniami. W sprawie zatrzymano właściciela komórki lokatorskiej.

Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Oficer prasowy PSP w Poznaniu st. kpt. Kamil Witoszko powiedział, że działania mogą potrwać nawet do wieczora. Zaznaczył, że jest to związane z procedurą pobierania próbek znalezionych substancji. Nie było żadnego rozszczelnienia pojemników, nie było żadnego uwalniania się substancji. Po prostu badamy pojemniki, które są zamknięte, szczelne, nie doszło tam do np. jakiegoś skażenia - zaznaczył.

