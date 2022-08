Dwa psy w zawiązanych workach porzucone w lesie - takiego znaleziska dokonała kobieta spacerująca po lesie w Fabianowie (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie). O sprawie powiadomiła schronisko dla zwierząt Ostrów.

W lesie w okolicy Fabianowa znaleziono dwa psiaki zawiązane w workach. My już jedziemy na miejsce je zabezpieczyć, bo wiemy, że psiaki żyją. Nie wiemy w jakim są stanie zdrowotnym ale mamy nadzieję, że uda się im uratować życie - czytamy we wpisie Schroniska Ostrów w mediach społecznościowych opublikowanym w poniedziałek, około godziny 16.

Schronisko podziękowało kobiecie, "która nie przeszła obojętnie, zabezpieczyła psy i nas zawiadomiła".

I teraz prośba do wszystkich dobrych ludzi: szukamy zwyrola, który to zrobił. Nie mamy słów na to bestialstwo - napisało schronisko.

Po godzinie 17 schronisko dodało zdjęcia psów.

To psiaki znalezione w workach w lesie w Fabianowie. Są już bezpieczne u nas w schronisku. Czy ktoś je rozpoznaje?? Nie można kryć "takich ludzi", inaczej to nigdy się nie skończy. Prosimy o pomoc w udostępnianiu posta i szukania zwyrodnialca - czytamy we wpisie Schroniska Ostrów.