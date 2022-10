Nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, biblioteka czy sale edukacyjne, a do tego setki eksponatów sprzed tysiąca lat. To wszystko czeka na odwiedzających nową siedzibę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nowa siedziba / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Blisko 900 eksponatów sprzed ponad tysiąca lat będą mogli podziwiać miłośnicy historii w nowej siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obiekcie oprócz sal wystawienniczych znajdują się między innymi nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, biblioteka czy sale edukacyjne. Muzealnikom zależało na tym, by nie było to wyłącznie miejsce do podziwiania eksponatów archeologicznych.

Bardzo zależy nam na tym, by przestrzeń lednicka była traktowana nie jako punkt na mapie wycieczkowej - mówi Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Chcemy, by to był główny cel wycieczek, gdzie można odwiedzić Ostrów Lednicki, zwiedzić nową siedzibę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy czy wybrać się do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Są też eksponaty pochodzące z czasów Mieszka I

Otwarta właśnie siedziba nie ma jeszcze ekspozycji stałej - ta jest cały czas kompletowana. Przez najbliższe 5-6 lat odwiedzający będą mogli podziwiać wystawę czasową zatytułowaną "Sześć-ścian przeszłości", w której znalazło się blisko 900 eksponatów z czasów pierwszych Piastów. Bardzo dużo zachowanych przedmiotów zostało wyłowionych z pobliskiego jeziora.

Cytat Mamy staurotekę, czyli relikwiarz na drzazgi z krzyża świętego. Mamy bardzo duży zbiór militariów, bo tym między innymi charakteryzuje się nasze muzeum, ale mamy też bardzo dużo biżuterii o prezentowanych zbiorach opowiedziała nam kuratorka wystawy Mariola Olejniczak.

Jednak w tym roku wystawę czasową będzie można oglądać jeszcze tylko przez tydzień. Eksponaty ponownie będą dostępne w 2023 roku.