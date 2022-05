W Poznaniu młodzi tyczkarze rywalizowali pod okiem mistrzów – Moniki Pyrek i Piotra Liska. Zawody były elementem drugiej edycji cyklu Monika Pyrek Tour.

Młodzi tyczkarze rywalizowali pod okiem Moniki Pyrek / Fundacja Moniki Pyrek /

Bardzo się cieszymy, że w kolejny roku udało nam się zorganizować ten cykl zawodów tyczkarskich. Takich zawodów jest niewiele, więc wsłuchaliśmy się w głos trenerów i zawodników i stworzyliśmy im możliwość rywalizacji i pobijania swoich rekordów życiowych. Dzieciaki mają gdzie trenować, ale ważne jest, by mogły pokazać swoje umiejętności podczas zawodów - mówiła Monika Pyrek. Życzę wam połamania tyczek. Może nie dosłownie, po prostu róbcie życiówki - żartował Piotr Lisek.

Poznański konkurs był udany mimo zmiennej pogody / Fundacja Moniki Pyrek /

Poznański konkurs był udany mimo zmiennej pogody. Sporo młodych zawodników pobiło swoje rekordy życiowe, a większość nagród zgarnęli zawodnicy z miejscowej Olimpii Poznań. Najlepsi byli Tomasz Olejniczak (kat. do 10 lat, UKS OSOT Szczecin), Lena Ludwich (do lat 14, Olimpia Poznań), Maciej Górski i Witold Wróblewski (do lat 14, Olimpia Poznań), Katarzyna Brzezińska (do lat 16, Olimpia Poznań), Tomasz Król (do lat 16, Olimpia Poznań), Lilly Nichols (do lat 18 oraz open kobiet, SKLA Sopot), Nikodem Kruk (do lat 18, Olimpia Poznań) i Przemek Czerniak (open mężczyzn, Olimpia Poznań). Ten ostatni uzyskał imponującą wysokość 4,82 m!

Monika Pyrek: Wsłuchaliśmy się w głosy trenerów i zawodników Fundacja Moniki Pyrek / Materiały prasowe

Bardzo fajnie obserwuje się zmagania młodzieży. U nas mogą zaczynać nawet od wysokości 1 metra. Widać bardzo uzdolnioną młodzież, ale przede wszystkim widać, że czerpią oni radość z oddawania skoków. Nie muszą mieć od razu talentu, bo talent to zaledwie pięć procent. Reszta to ciężka praca, wytrwałość i przede wszystkim dążenie do realizacji swoich marzeń - podkreślała Monika Pyrek.

W strefie aktywności doskonale bawiły się dzieci z przedszkola w Stęszewie oraz młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu / Fundacja Moniki Pyrek /

W jakich miastach odbędą się zawody w ramach Monika Pyrek Tour?

W strefie aktywności doskonale bawiły się dzieci z przedszkola w Stęszewie oraz młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Do wspólnej zabawy wszystkich zachęcała fundacyjna maskotka - Pan Tyczka!

Na cykl Monika Pyrek Tour składa się pięć profesjonalnych zawodów skoku o tyczce. Kolejna odsłona akcji odbędzie się 3 czerwca w Bydgoszczy. 24 sierpnia młodzi skoczkowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w Szczecinie. Następnie młode tyczkarki i młodzi tyczkarze spotkają się w Trójmieście i Warszawie.