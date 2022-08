"Zapraszamy do obejrzenia zmagań prawdziwych gladiatorów" - tak na mistrzostwa Europy zaprasza Dariusz Rozum, prezes Polskiego Związku Sumo i prezydent Europejskiej Federacji Sumo. Wydarzenie odbędzie się w pierwszych dniach września w Krotoszynie (woj. wielkopolskie).

Puchar Europy w Sumo 2017 – walki mężczyzn / Polski Związek Sumo /

Już w dniach 1 - 4 września 2022 r. Krotoszyn zamieni się w arenę walk sumo. Do miasta przyjadą najlepsi sportowcy by powalczyć o tytuły championów kontynentu podczas Mistrzostw Europy Seniorów oraz Młodzieżowców do lat 21 i 23 w sumo - informują organizatorzy.

W turnieju wezmą udział m.in. reprezentanci: Azerbejdżanu, Gruzji, Włoch, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Węgier, Bułgarii, Estonii, Grecji, Niemiec i Norwegii.

Program mistrzostw

W czwartek, 1 września, odbędą się zmagania zawodników do lat 21, a w piątek - do lat 23. Z kolei na sobotę, 3 września, zaplanowano walki seniorek w kategoriach: do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, do 73 kg, do 80 kg, a także powyżej 80 kg. Również w kilku kategoriach wagowych będą rywalizować seniorzy - do 70 kg, do 77 kg, do 85 kg, do 92 kg, do 100 kg, do 115 kg, a także powyżej 115 kg. Początek walk w tych dniach o godzinie 10.

W niedzielę, 4 września, przewidziano walki w kategorii open i turniej drużynowy seniorów i seniorek - start o 12:30.

Idea walki fair play

Naszym celem jest zorganizowanie imprezy na światowym poziomie, aby rywalizacja o tytuły mistrzów Europy była prawdziwym świętem sportu. Hołdując ideom, w które wierzył ojciec nowożytnego ruchu olimpijskiego - baron Pierre de Coubertin - mistrzostwa zostaną rozegrane w duchu dążenia do doskonałości, przyjaźni i wzajemnego szacunku - mówi Dariusz Rozum.

Jak dodaje, "choć reprezentantów poszczególnych krajów różni wiele, to chcemy, by na zawsze połączyła ich idea walki fair play".

Nie będziemy szczędzić sił i dołożymy wszelkich starań, by czempionat przyniósł chlubę nie tylko pięknej i szlachetnej sztuce walki, jaką jest sumo, ale również naszej Ojczyźnie, Wielkopolsce, powiatowi krotoszyńskiemu oraz miastu Krotoszyn i wszystkim mieszkańcom - mówi organizator mistrzostw sumo.

Organizatorami mistrzostw są: Europejska Federacja Sumo, Polski Związek Sumo, a także Wielkopolski Okręgowy Związek Sumo i Towarzystwo Atletyczne "Rozum" w Krotoszynie. Impreza została objęta honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce.