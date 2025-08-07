12 osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Wielkopolsce. Akcja była wymierzona w gang zajmujący się nielegalną produkcją i dystrybucją papierosów. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 70 milionów złotych. Zabezpieczono niemal 30 milionów nielegalnych papierosów.
CBŚP informuje, że wśród 12 zatrzymanych jest 8 Białorusinów. Wszyscy członkowie grupy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
Policja nie ujawnia, w jakich miejscowościach działał gang. Wiadomo, że akcja rozbicia grupy przeprowadzona została w dwóch miejscowościach w Wielkopolsce.
Zabezpieczono dwie kompletne linie technologiczne do produkcji papierosów, niemal 30 milionów sztuk nielegalnych papierosów znanych światowych marek oraz 10 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W ręce policji wpadło też kilkadziesiąt palet półproduktów do produkcji papierosów oraz flota aut, która służyła gangowi do transportu nielegalnego towaru poza granice Polski.
Śledczy ustalili, że grupa mogła działać co najmniej od stycznia do lipca 2025 roku. W tym czasie naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 70 mln złotych.
Śledztwo ws. działalności gangu prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. CBŚP informuje, że sprawa jest rozwojowa.