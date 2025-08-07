12 osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Wielkopolsce. Akcja była wymierzona w gang zajmujący się nielegalną produkcją i dystrybucją papierosów. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 70 milionów złotych. Zabezpieczono niemal 30 milionów nielegalnych papierosów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

CBŚP informuje, że wśród 12 zatrzymanych jest 8 Białorusinów. Wszyscy członkowie grupy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Policja nie ujawnia, w jakich miejscowościach działał gang. Wiadomo, że akcja rozbicia grupy przeprowadzona została w dwóch miejscowościach w Wielkopolsce.

Wideo youtube

Zabezpieczono dwie kompletne linie technologiczne do produkcji papierosów, niemal 30 milionów sztuk nielegalnych papierosów znanych światowych marek oraz 10 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W ręce policji wpadło też kilkadziesiąt palet półproduktów do produkcji papierosów oraz flota aut, która służyła gangowi do transportu nielegalnego towaru poza granice Polski.

Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP / Policja

Śledczy ustalili, że grupa mogła działać co najmniej od stycznia do lipca 2025 roku. W tym czasie naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 70 mln złotych.

Śledztwo ws. działalności gangu prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. CBŚP informuje, że sprawa jest rozwojowa.