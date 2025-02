We wtorkowym losowaniu Lotto została rozbita kumulacja. Szczęśliwiec, który trafił "szóstkę", wygrał ponad 6,2 mln złotych.

Kumulacja w Lotto rozbita. Gdzie padła "szóstka"? / Piotr Matusewicz / East News

3, 17, 18, 20, 29, 30 - to liczby, które padły we wczorajszym losowaniu Lotto. Znalazły się na kuponie osoby, która zagrała metodą na chybił trafił w punkcie na stacji benzynowej w Ostrzeszowie-Pustkowiu (woj. wielkopolskie). Tym samym wygrała ona 6 281 616,30 zł. To najwyższa wygrana odnotowana w tej miejscowości.

We wczorajszym losowaniu Lotto padło też m.in. 55 "piątek" (5517,50 zł) i 3060 "czwórek" (163,40 zł).

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.