Kulisy antyukraińskiego incydentu w Poznaniu. W tle zarzut o szpiegostwo?

RMF24

Jeden z mężczyzn, którzy 3 lipca w Poznaniu chcieli wejść do ukraińskiej firmy i sprawdzić, czy właścicielka „wspiera Stepana Banderę”, to Jarosław K., który w marcu został zatrzymany przez ABW – nieoficjalnie ustaliła stacja TVN24. Usłyszał on wówczas zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Za zajście z początku lipca, obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty.

Nieoficjalnie: Jeden z uczestników zajścia był wcześniej zatrzymany przez ABW

Chodzi o incydent z 3 lipca, do którego doszło na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zatrzymani domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy właścicielka „wspiera Stepana Banderę”.

W czwartek serwis tvn24.pl poinformował, że jeden z mężczyzn biorących udział w incydencie to Jarosław K., który w marcu został zatrzymany przez ABW. Usłyszał wówczas zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Prokuratura na razie nie potwierdziła tych informacji.

W kwietniu prokuratura informowała, że funkcjonariusze ABW zatrzymali pod zarzutem szpiegostwa żołnierza WOT. Jarosław K. był żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak informował wówczas, że śledztwo dotyczące szpiegostwa wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

„Gazeta Wyborcza” pisała wtedy, że według sądu zgromadzone w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż zatrzymany mógł popełnić przestępstwo polegające na zgłoszeniu gotowości działania na rzecz obcego wywiadu, albo gromadzeniu lub przechowaniu informacji w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi, na szkodę RP.

Antyukraiński incydent w Poznaniu. Nagranie w internecie wywołało falę hejtu

Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak, do Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto, we wtorek 7 lipca br. zgłosiła się kobieta i złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło.

Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Film opublikował m.in. serwis Goniec.pl, który umieścił nagranie na swoim profilu na X. We wpisie towarzyszącym wideo napisano, iż mężczyźni widoczni na filmie to „aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin-Mikkego”, którzy domagają się wejścia z kamerą do biur ukraińskich firm w Polsce. „Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery” – powiedział jeden z mężczyzn uwiecznionych na filmie.

W części rozmowy z kobietą, która przedstawiła się jako obywatelka Ukrainy, mężczyźni powiedzieli, że „Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski”, dlatego chcą skontrolować biuro firmy. Dopytywali się też, jaki ma stosunek do Bandery, a także, dlaczego nie prowadzi przedsiębiorstwa w swoim kraju. Kobieta odmówiła wpuszczenia mężczyzn do biura i zapewniała, że firma działa legalnie, a ona osobiście szanuje Polaków.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty

Policjanci zidentyfikowali osoby biorące udział w zdarzeniu, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn. Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dotyczą one pomówienia o prowadzenie działalności „mieszającej strukturę etniczną”.

Rzecznik przekazał, że prowadzone w tej sprawie dochodzenie dotyczy także nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach umieszczonych w internecie pod filmami rejestrującymi zniesławienie pokrzywdzonej.

Podejrzani nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kontrowersyjna decyzja Zełenskiego i napięcia w relacjach polsko-ukraińskich

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku z kwestiami historycznymi, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

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UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.