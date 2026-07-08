„Nie ma zgody na nienawiść”. Zatrzymania po antyukraińskim incydencie w Poznaniu

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„W związku z incydentem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu policjanci zatrzymali dwie osoby” - przekazał szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o budzące dużo emocji nagranie, na którym mężczyźni domagają się wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy „wspiera ona Stepana Banderę”.

Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach policja będzie reagować zdecydowanie - zapewnił Kierwiński na portalu X.

Film opublikował m.in. serwis Goniec.pl, który umieścił nagranie na swoim profilu na X. We wpisie towarzyszącym wideo napisano, iż mężczyźni widoczni na filmie to „aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin-Mikkego”, którzy domagają się wejścia z kamerą do biur ukraińskich firm w Polsce. "Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery" - powiedział jeden z mężczyzn uwiecznionych na filmie.

W dalszej części rozmowy z kobietą, która przedstawiła się jako obywatelka Ukrainy, mężczyźni powiedzieli, że „Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski”, dlatego chcą skontrolować biuro firmy. Dopytywali się też, jaki stosunek do Bandery ma przedstawicielka firmy, a także, dlaczego nie prowadzi przedsiębiorstwa w swoim kraju. Kobieta odmówiła wpuszczenia mężczyzn do biura. Zapewniała, że jej firma działa legalnie, a ona osobiście szanuje Polaków.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał, że incydent miał miejsce 3 lipca, natomiast kobieta widoczna na nagraniu zgłosiła sprawę policji we wtorek późnym popołudniem.

Policjant dodał, że zgłaszająca sprawę wynajmuje pomieszczenie w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (art. 212 kk) - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Zatrzymanym mężczyznom grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.