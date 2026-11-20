Według ustaleń lokalnego portalu ostrow24.tv około godz. 3:50 przed galerię Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim podjechały dwa samochody. Jeden z nich staranował drzwi wejściowe i wjechał do środka budynku, zatrzymując się dopiero przy witrynie salonu jubilerskiego.
Dwie osoby znajdujące się w aucie miały kominiarki na twarzach.
Po dokonaniu kradzieży sprawcy porzucili samochód, którym wjechali do galerii, i odjechali drugim pojazdem, który czekał na nich przed budynkiem.
Policyjna obława
Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają ślady i prowadzą czynności wyjaśniające. Galeria Ostrovia pozostaje zamknięta dla klientów do odwołania.
Trwa poszukiwanie sprawców. Policjanci prowadzą intensywne kontrole na drogach wyjazdowych z Ostrowa Wielkopolskiego.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat zdarzenia, o kontakt z najbliższą jednostką.