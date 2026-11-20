RMF24

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Nad ranem w Ostrowie Wielkopolskim doszło do spektakularnego włamania do Galerii Ostrovia przy ulicy Kaliskiej. Służby zostały wezwane na miejsce po tym, jak nieznani sprawcy wjechali samochodem do wnętrza centrum handlowego, by obrabować salon jubilerski. Trwa policyjna obława.

Według ustaleń lokalnego portalu ostrow24.tv około godz. 3:50 przed galerię Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim podjechały dwa samochody. Jeden z nich staranował drzwi wejściowe i wjechał do środka budynku, zatrzymując się dopiero przy witrynie salonu jubilerskiego.

Dwie osoby znajdujące się w aucie miały kominiarki na twarzach.

Po dokonaniu kradzieży sprawcy porzucili samochód, którym wjechali do galerii, i odjechali drugim pojazdem, który czekał na nich przed budynkiem.

Policyjna obława

Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają ślady i prowadzą czynności wyjaśniające. Galeria Ostrovia pozostaje zamknięta dla klientów do odwołania.

Trwa poszukiwanie sprawców. Policjanci prowadzą intensywne kontrole na drogach wyjazdowych z Ostrowa Wielkopolskiego.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat zdarzenia, o kontakt z najbliższą jednostką.