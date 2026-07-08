Rezolucja PE. Po raz pierwszy europarlamenarzyści skrytykowali Zełenskiego

RMF24

Parlament Europejski po raz pierwszy skrytykował w raporcie o drodze Ukrainy do UE decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" - informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. PE przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy. Eurodeputowani uznali decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” za „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację” oraz wyraz "lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby”. Przypomnieli o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w wojnie z Rosją.

Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Eurodeputowani przegłosowali poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należy KO i PSL. Złożył ją europoseł KO Andrzej Halicki.

Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością, np. za jej piątą częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Co dokładnie znalazło się w rezolucji?

W rezolucji PE ubolewa nad „niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia »Bohaterów UPA«”.

Wyraził też ubolewanie, że „zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych”.

Izba zwróciła też uwagę, że „decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi”.

Wołyń głównym tematem debaty PE

Wczoraj podczas debaty w PE poświęconej postępom Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej jednym z głównych tematów była zbrodnia wołyńska. Europejskim Polscy eurodeputowani przekonywali, że europejska integracja Ukrainy oznacza nie tylko reformy i walkę z korupcją, ale także zmierzenie się z trudną historią.



W kwestii Wołynia wyjątkowo zgodni byli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PiS. Zarówno Andrzej Halicki z Europejskiej Partii Ludowej, jak i Michał Dworczyk z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, którzy wypowiadali się w imieniu swoich frakcji, podkreślali, że członkostwo w UE wymaga poszanowania prawdy historycznej oraz odejścia od gloryfikowania sprawców zbrodni.

Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pod koniec maja zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA. Krok ten spotkał się z ostrą krytyką ze strony polskich władz, w tym premiera Donalda Tuska, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz resortu dyplomacji.

W odpowiedzi na decyzję Zełenskiego, prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca odebrał mu Order Orła Białego. Dzień później Zełenski zwrócił odznaczenie do Warszawy.

1 lipca ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym mają znaleźć się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”. Nie wykluczono, że wśród upamiętnionych może znaleźć się m.in. Stepan Bandera.

Budanow o eskalacji napięcia z Polską

Wczoraj w rozmowie z RBK-Ukraina szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow mówił, że wkrótce napięcie w stosunkach z Polską osiągnie punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie.



Ten (punkt kulminacyjny - przyp. red.) na pewno nastąpi wkrótce. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy, (11 lipca - przyp. red.) przypada rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, które posiadam, wynika, że oni przygotowują (strona polska – przyp. red.) cały szereg - powtórzę to - działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane – powiedział Budanow w rozmowie z ukraińską agencją.

Spór o UPA pozostaje jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Polska uznaje zbrodnie UPA na Wołyniu za ludobójstwo, podczas gdy na Ukrainie formacje te często postrzegane są jako symbole walki o niepodległość.