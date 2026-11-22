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W libijskim porcie Bengazi zniszczony został rosyjski okręt wojenny. Na korwecie rakietowej Merkury doszło do eksplozji – poinformował w niedzielę portal Naval News, powołując się na zdjęcia satelitarne i kilka źródeł. Przyczyną eksplozji mógł być atak dronowy.

Rząd wschodniej Libii poinformował w niedzielę, że do eksplozji w bazie morskiej w Bengazi doszło na pokładzie rosyjskiego statku zacumowanego w porcie – podał Reuters.

„Według otrzymanych informacji korweta została prawdopodobnie zniszczona, ale na razie nie wiadomo, czy zatonęła, czy też całkowicie się spaliła” – pisze portal Naval News.

Wybuch nastąpił w nocy z soboty na niedzielę. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało.

Atak dronów

Rząd wschodniej Libii oświadczył, że podejrzewa się, iż przyczyną eksplozji był atak dronowy. Okręt miał uzupełnić w Bengazi paliwo i prowiant, a następnie wrócić do Rosji.

Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podał Naval News.

Formalnie Merkury należy do Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę w Ukrainie pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce.

Okręt wszedł do służby w marcu 2023 roku. Miał 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiadał hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczyła do 90 osób.

Naval News zwraca uwagę, że siły ukraińskie przeprowadziły wcześniej kilka udanych ataków na rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym.

3 czerwca ukraińskie drony trafiły w identyczny okręt wojenny jak Merkury w Kronsztadzie pod Petersburgiem. Eksplozja także wówczas spowodowała duży pożar.

Reakcja władz wschodniej Libii

Władze wschodniej Libii poinformowały, że port i obiekty bazy morskiej, w tym magazyny, są bezpieczne. Normalna działalność portu zostanie wznowiona po opanowaniu pożaru i zabezpieczeniu terenu.

Władze potępiły również domniemany atak, uznając go za naruszenie suwerenności Libii i zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego. Zapowiedziały podjęcie kroków prawnych i dyplomatycznych wobec każdego, kto zostanie uznany za winnego.

„Rząd Libii nie pozwoli, aby libijskie porty, terytorium ani wody terytorialne stały się areną rozliczeń lub eksportu konfliktów międzynarodowych” – głosi komunikat.

W konsekwencji upadku i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest podzielona na część zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej i wschodnią, rządzoną przez gen. Chalifę Haftara, któremu podlega samozwańcza Libijska Armia Narodowa.