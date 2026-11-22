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Przed rozpoczęciem spotkania GKS Katowice – Lech Poznań stadionowi gospodarzy oficjalnie nadano imię Jana Furtoka. Legendzie katowickiej piłki i reprezentantowi Polski obok areny postawiono też pomnik.

To bardzo ważny dzień dla Katowic, dla klubu i jego kibiców. Nie było dotąd w naszym mieście tak dobrego piłkarza. W GKS znalazł swoje miejsce i rozwinął umiejętności i talenty. Cieszył swoją grą kibiców nie tylko GKS, ale i reprezentacji Polski, Bundesligi. A poza osiągnięciami sportowymi był wspaniałym człowiekiem – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa podczas uroczystego odsłonięcia pomnika, przed ligowym meczem Katowiczan z Lechem Poznań.

Zbudowany w ramach budżetu obywatelskiego pomnik przedstawia Furtoka z piłką przy nodze, ubranego w koszulkę z numerem 9, z jakim grał.

Pomniki stawia sią największym, Jan Furtok tym największym dla GKS Katowice jest. Należę do młodszych kibiców, ale wiele razy podczas meczów mogłem się z panem Furtokiem spotkać. Był zawsze uśmiechniętym, wspaniałym człowiekiem – powiedział pomysłodawca takiej formy upamiętnienia napastnika Jakub Łagódka.

Katowiccy radni we wrześniu jednogłośnie zdecydowali o nadaniu stadionowi imienia byłego świetnego gracza GKS. W niedzielę odsłonięty został napis informujący o patronie areny.

Jakie inne imię mógł nosić ten stadion? – pytał retorycznie Krupa.

Wojewoda śląski Marek Wójcik przypomniał z kolei, że Furtok był z katowickim klubem, kiedy GKS przeżywał trudne chwile.

Prezydent Katowic i rodzina Jana Furtoka (fot. Jarek Praszkiewicz) / PAP

W GKS-ie w różnych rolach

W piątek do sprzedaży trafiła książka „Jan Furtok – Legendarna dziewiątka”, autorstwa Zbigniewa Cieńciały i Dariusza Leśnikowskiego.

Jego kariera to potwierdzenie, że obojętnie skąd się wywodzisz i co masz na starcie, możesz spełnić swoje marzenia (…). Pod warunkiem, że masz charakter. A on – jak ja – był chłopakiem ze Śląska, więc ten charakter miał - powiedział cytowany na jej stronach 130-krotny reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014, a obecnie właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski.

Furtok zmarł 26 listopada 2024 w wieku 62 lat po długiej walce z chorobą Alzheimera. Był najlepszym strzelcem w historii GKS. W barwach katowickiej drużyny grał w latach 1979-1988 oraz 1995-1997. W 299 spotkaniach zdobył 122 gole.

Zdobył z GKS Puchar Polski, wicemistrzostwo kraju oraz brązowy medal.

Oprawa meczu GKS Katowice - Lech Poznań (fot. Jarek Praszkiewicz) / PAP

W reprezentacji narodowej rozegrał 36 spotkań, strzelił 10 bramek. Wystąpił m.in. w mistrzostwach świata w Meksyku (1986), grał w niemieckich drużynach Eintrachtu Frankfurt i HSV Hamburg.

Po zakończeniu kariery pracował z sukcesami jako trener grup młodzieżowych w GKS, był dyrektorem sportowym klubu, trenerem pierwszego zespołu, a po spadku do czwartej ligi — prezesem.