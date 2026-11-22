RMF24

„Nic więcej nie da się zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy” – stwierdził minister środowiska Turcji Murat Kurum, informując o fiasku rozmów ws. porozumienia na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi. Pierwszy raz od 2009 roku spotkanie kończy się bez uzgodnionego dokumentu zaakceptowanego przez wszystkie strony.

Minister wstał i opuścił salę

Negocjacje trwały ponad dwa tygodnie. Były przedłużane o dwa dni, ale nic to nie dało. Współprzewodniczący szczytu oświadczył podczas sesji plenarnej kończącej szczyt, że porozumienie nie zostało osiągnięte. Potwierdził, że nie przedstawi żadnego nowego tekstu, po czym opuścił salę w trakcie przemówień przedstawicieli poszczególnych państw.

Nic więcej nie da się zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Skoro mamy 196 krajów, to one podejmą decyzję, a my ją uszanujemy – powiedział. Od tej chwili nie będzie już żadnego nowego tekstu - oświadczył turecki minister.

Unia Europejska kontra producenci ropy naftowej

Przedstawiciele UE zarzucili niektórym państwom naftowym, że przejęły kontrolę nad rozmowami. Ostateczny projekt, przedstawiony w niedzielę nad ranem przez Kuruma nie zawierał wzmianki o paliwach kopalnych, które – jak alarmują naukowcy – są główną przyczyną globalnego ocieplenia.

Wspólnota oraz inne strony odrzuciły porozumienie. UE uznała dokument za słaby, by skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu - przekazała agencja Reutera.

To niedopuszczalne, aby dokument dotyczący klimatu w ogóle nie odnosił się do paliw kopalnych ani do kwestii odchodzenia od nich – podkreślił irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien.

Również Panama oświadczyła, że nie może poprzeć przedstawionego tekstu, argumentując, iż nie uwzględnia on skali kryzysu klimatycznego ani pilnej potrzeby powstrzymywania tego zjawiska.

Szef ONZ: Nauka nie pozostawia wątpliwości

Brak porozumienia skomentował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. „Jestem głęboko rozczarowany, że konferencja COP31 zakończyła się bez osiągnięcia konsensusu. Podzielam ogromną frustrację wszystkich tych, którzy oczekiwali, że rządy staną na wysokości zadania, czego wymaga kryzys klimatyczny” – zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych.

Podkreślił jednak, że brak porozumienia nie oznacza zmiany sytuacji. „Być może w sali negocjacyjnej nie osiągnięto konsensusu, ale nauka nie pozostawia żadnych wątpliwości. Główny wniosek płynący z konferencji COP31 jest jasny: Świat musi podjąć znacznie większe działania, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. I musi to zrobić już teraz” – napisał.

Alarmujące dane

Porozumienia zaakceptowanego przez wszystkie strony nie udało się wypracować po raz ostatni na konferencji klimatycznej w Kopenhadze w 2009 r.

Tegoroczny szczyt COP jest pierwszym, który odbywa się po tym, gdy w październiku agencja ONZ ds. środowiska potwierdziła, że wzrost globalnej temperatury przekroczy próg 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu ze stanem z epoki przedindustrialnej. Kraje uzgodniły ponad dekadę temu, podczas szczytu w Paryżu, że będą dążyć do nieprzekraczania tej wartości.

Szczyty COP stanowią główny mechanizm, za pośrednictwem którego państwa koordynują wysiłki na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia.

Brak porozumienia na zakończenie szczytu w Antalyi nie oznacza anulowania zobowiązań przyjętych podczas poprzednich szczytów ani nie znosi ram technicznych i prawnych, które regulują wielostronne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.