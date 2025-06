Około 40 domów - tyle ma zostać wyburzonych w Kaliszu w Wielkopolsce w związku z budową linii kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po zaktualizowaniu projektu trasy CPK z Sieradza do Poznania okazuje się, że część mieszkańców czeka wysiedlenie. Innym pociągi będą przejeżdżały nieopodal domów.

Plany CPK: Linia kolejowa przebiegnie przez Kalisz; zdj. poglądowe / East News

CPK opublikowało zaktualizowaną mapę dotyczącą całego projektu budowy linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew - Poznań. Kalisz w województwie wielkopolskim ma zostać włączony w system szybkiej kolei.

W czwartek odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami. Dla części z nich jest to dramat.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który był w Kaliszu, wyburzonych ma zostać prawie 40 domów.

Pociąg ma przejeżdżać przez działki, przez nasze ogrodzenie. Tu będą tory, nasyp, rów, jedna droga, druga droga, jakiś ekran. Odległość od tej kolei do budynku to będzie praktycznie ok. 18 metrów - pokazywał naszemu reporterowi jeden z mieszkańców.

Na naszej ulicy sąsiadka będzie miała wyburzony dom. Linia przechodzi centralnie przez budynek - mówiła inna mieszkanka.

Mieszkańcy mogą otrzymać komplet informacji na temat tego, jak będzie przebiegać linia kolei szybkich prędkości przez Kalisz; czy ich działki zostaną w jakikolwiek sposób dotknięte przez tę inwestycję, a jeżeli tak, to jakie mają możliwości - poinformowała RMF FM Agnieszka Stefańska-Krasowska, rzeczniczka CPK.

Dodała, że nieruchomości będą wykupywane z dodatkowymi bonusami.

/ CPK / Materiały prasowe

Więcej informacji w tej sprawie można też znaleźć TUTAJ .