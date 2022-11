​W Poznaniu od 8 do 18 listopada potrwają, organizowane po raz dwunasty, poznańskie dni przedsiębiorczości. W ich ramach zaplanowano wykłady oraz warsztaty poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z marketingiem i zarządzaniem firmą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W komunikacie poznańskiego magistratu zaznaczono, że dni przedsiębiorczości mają promować lokalne firmy oraz zwiększać świadomość biznesową mieszkańców.

"Wydarzenie przede wszystkim skierowane jest do osób, które chcą rozpocząć bądź rozwijać przygodę z własnym biznesem" - podkreślono.

Poprzednie dwie edycje dni przedsiębiorczości odbywały się wyłącznie w formule online.

Tegoroczna odsłona wydarzenia będzie miała charakter hybrydowy: od wtorku do czwartku, w miejskiej przestrzeni co-workingowej Plus Jeden przy ul. Za Bramką, będą organizowane konferencje i warsztaty, a od 14 do 18 listopada dla uczestników będą prowadzone webinaria poświęcone działaniom marketingowym w firmie.

Nie zapomniano o uchodźcach z Ukrainy

Podczas wykładów i warsztatów będą poruszane m.in. kwestie dotyczące zarządzania firmą czy wykorzystania mediów społecznościowych w celach marketingowych.

Na wtorek zaplanowano również konferencję dedykowaną ukraińskim migrantom, którzy chcą założyć swoje firmy w Poznaniu oraz obywatelom Ukrainy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

"Specjaliści wyjaśnią m.in. to, jakie są formalne aspekty założenia firmy, która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza, jak stworzyć biznesplan. Będzie można także skorzystać z indywidualnych konsultacji w ramach strefy doradczej" - opisano w komunikacie.

Wstęp na wydarzenia organizowane w ramach dni przedsiębiorczości jest wolny, ale uczestnicy muszą się wcześniej zarejestrować.