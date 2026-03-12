Pracownik kopalni węgla brunatnego w wielkopolskich Galczycach odkrył na terenie kopalni nieznanego drona. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ustalił nieoficjalnie, że maszyna wygląda tak, jak drony, które we wrześniu ub.r. wleciały do Polski przez wschodnią granicę.

/ Grafika RMF FM Zgłoszenie o odnalezieniu drona wpłynęło do służb w czwartek po godz. 11:00. Na miejscu są policjanci z Konina i Poznania, którzy zabezpieczają teren. O zdarzeniu powiadomiono prokuratury w Koninie i Kole. Na razie nie ma informacji, żeby ktokolwiek ucierpiał. Wkrótce więcej informacji...