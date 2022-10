25 lat więzienia dla kobiety oskarżonej o znęcanie się i zabójstwo 2-letniego syna. Sąd Apelacyjny w Poznaniu podwyższył karę sądu pierwszej instancji, który skazał kobietę na 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok usłyszał też partner kobiety.

Anita W. usłyszała wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Karę poniesie także partner kobiety. / Pixabay

Wyrok 25 lat pozbawienia wolności usłyszała dziś w poznańskim Sądzie Apelacyjnym, Anita W., oskarżona o znęcanie się i zabójstwo swojego 2-letniego syna. Kobieta miała między innymi głodzić dziecko, a także bić i podduszać. Wyrok 6 lat pozbawienia wolności usłyszał też jej partner - Martin K., oskarżony o znęcanie się nad chłopcem.

"Zachowanie niegodne matki"

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że oskarżeni działali ze szczególnym okrucieństwem, a zachowanie kobiety było "niegodne matki". Sędzia dodał również, że bezbronność i naiwność dziecka w konfrontacji z bezwzględnym zachowaniem oskarżonych prowadzą do jednoznacznego wniosku o poniesieniu surowej kary przez oskarżonych.

Cytat W ocenie Sądu Apelacyjnego, tak ukształtowane kary dopiero w pełni uświadomią – nie tylko oskarżonym, ale również i społeczeństwu – że nie tędy prowadzą "drogi wychowawcze", zwłaszcza tak małoletnich dzieci, dzieci bezbronnych, które z racji przecież swojego wieku, swojej nieporadności nie są w stanie przeciwstawić się, ani nawet poskarżyć komukolwiek opisał w uzasadnieniu sędzia Marek Kordowiecki.

Kobieta udusiła dziecko kołdrą

Według ustaleń prokuratury, od kwietnia 2019 r. do marca 2020 roku, para miała m.in. bić i podduszać dziecko, dopuszczać do spożywania przez nie karmy przeznaczonej dla gryzoni oraz niedopałków papierosów. Ponadto chłopczyk miał być też m.in. zostawiany w łóżeczku turystycznym razem królikiem. Ten próbował go pogryźć. W grudniu 2019 r. para miała samodzielnie, bez pomocy medycznej, zdjąć opatrunek gipsowy z nogi chłopca i zaniechać jego badań kontrolnych.

W marcu Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył Anicie W. karę łączną 15 lat więzienia, zaś Martinowi K. karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrońcy oskarżonych. Dzisiejszy wyrok Sądy Apelacyjnego jest prawomocny.