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Kolejne, już dwudzieste ognisko ptasiej grypy w Warmińsko-Mazurskiem. Wykryto je w gospodarstwie w miejscowości Lipinki.

Jak poinformował Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, dziś otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Dotyczyło ono próbek pobranych od drobiu na fermie, w której hodowano blisko 19 tys. indyków rzeźnych. Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Lipinki w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim.

W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N1.

H5N1 to oznaczenie jednego z podtypów wirusa grypy typu A, znanego jako wirus ptasiej grypy. H5N1 charakteryzuje się wysoką zaraźliwością i śmiertelnością wśród ptaków.

Zakażenie człowieka wirusem H5N1 jest rzadkie, jednak w przypadku wystąpienia objawów choroba przebiega bardzo ciężko i często kończy się śmiercią. Do transmisji wirusa z ptaków na ludzi dochodzi najczęściej przez bezpośredni kontakt z chorym drobiem lub skażonym środowiskiem.