Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 544, na odcinku Gutowo-Piaseczno, w gminie Lidzbark (Warmińsko-mazurskie). 26-letni kierowca hondy stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. W wyniku zdarzenia, jego samochód dachował i uderzył w drzewo. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Niestety wypadku nie przeżyła pasażerka auta - 25-letnia kobieta.