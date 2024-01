Do Sądu Okręgowego w Olsztynie trafił akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem, produkcją i dystrybucją nielegalnych papierosów. Naraziło to Skarb Państwa na stratę prawie 46 mln zł - poinformowała Straż Graniczna.

/ Straż Graniczna /

Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Aktem oskarżenia objęto 26 osób.





Papierosy były przemycane do Polski m.in. w skrytkach autobusów jadących z obwodu królewieckiego i w tirach z Białorusi. Grupa zajmowała się też nabywaniem, przechowywaniem, produkcją i dalszą dystrybucją nielegalnych papierosów.

Jak ustalono, liderem zorganizowanej grupy przestępczej, która działała przez dwa lata na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, okazał się 43-letni mężczyzna z powiatu kętrzyńskiego.

Od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. organizował on wycieczki po nielegalne papierosy do obwodu królewieckiego. Do przestępczego procederu wykorzystywane były autokary wyposażone w specjalne skrytki konstrukcyjne. Ponadto lider grupy wysyłał do Federacji Rosyjskiej autobusami kierowców wraz z wytypowanymi pasażerami, którzy pod odzieżą przemycali rosyjskie papierosy - poinformowała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz.

/ Straż Graniczna /

Jak wyjaśniła, działalność grupy w tym okresie naraziła Skarb Państwa na straty 19,5 mln zł. Natomiast od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. przywódca grupy sprowadzał tirami białoruskie papierosy, organizował ich odbiór i dalszą sprzedaż, przez co Skarb Państwa stracił 26,5 mln zł.

Na wniosek prokuratury, wobec lidera i kilku członków grupy sąd zastosował tymczasowe aresztowania. Inni objęci są dozorem policji i mają zakaz opuszczania kraju.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości nielegalnych papierosów grozi do 15 lat więzienia.

Dziewięciu oskarżonych będzie odpowiadało przed sądem za udział w tej grupie, za co grozi im do 5 lat więzienia. Pozostali odpowiedzą za przestępstwa karno-skarbowe.