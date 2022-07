Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Nikodemowi C., oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa młodej dziewczyny. Została ona brutalnie pobita po imprezie urodzinowej. Odniosła rozległe obrażenia twarzoczaszki.

/ Shutterstock

Nikodem C. jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa młodej dziewczyny. Do tego zdarzenia miało dojść w nocy 14 listopada zeszłego roku na terenie jednej z posesji w Szczytnie.

Według ustaleń prokuratora Nikodem C., działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia młodej kobiety, miał przewrócić ją na ziemię, a następnie dusić ją rękoma oraz wielokrotnie kopać i uderzać pięściami w głowę, nawet po utracie przez nią przytomności. Dziewczyna doznała rozległych obrażeń twarzoczaszki. Nikodem C. został oskarżony także o to, że tej samej nocy na terenie jednego z hoteli w gminie Szczytno, miał uderzyć mężczyznę pięścią w twarz.

Policja w listopadzie zeszłego roku informowała, że do pobicia miało dojść po imprezie urodzinowej 17-latki. Nikodem C., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył termin rozprawy w sprawie Nikodema C. na 18 sierpnia 2022 roku.