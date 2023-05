​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które są prognozowane na środę w całym woj. warmińsko-mazurskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od zera do dwóch stopni Celsjusza, przy gruncie do około minus dwóch st. C, lokalnie niżej - poinformował IMGW we wtorkowym komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych określono na 80 proc.

Alert obowiązuje od godz. 1 do godz. 6.30 w środę we wszystkich powiatach województwa.