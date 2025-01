Uczniowie przeniesieni do szkoły w innej miejscowości

Pożar szkoły w Szkotowie / Starostwo Powiatowe w Nidzicy /

Do szkoły w Szkotowie uczęszczało ok. 100 uczniów i przedszkolaków, uczyło ok. 20 nauczycieli. Lekcji nie ma, zostały przeniesione do oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Rogoż, do tamtejszej szkoły.

Mieszkańcy, z którymi o poranku rozmawiał dziennikarz RMF FM, podkreślają, że szkołę trzeba jak najszybciej odbudować.

Tyle lat się chodziło do szkoły, tragedia, normalna tragedia - usłyszał Piotr Bułakowski od jednego z mieszkańców.

Tragedia dla dzieci, dla rodziców, dla tych, którzy chodzili do tej szkoły. To jak najszybciej trzeba odbudować, jak najszybciej pomóc tym dzieciom - mówi inna mieszkanka.