Dzięki inwestycji PKP PLK podróż z Olsztyna do Giżycka będzie krótsza o około 50 minut. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy drugiego odcinka linii Ełk - Korsze. Rozpisano już przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Giżycko - Korsze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sprawie modernizacji odcinka Giżycko - Korsze na linii Ełk - Korsze ogłoszone zostało już postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić wykonawcę robót - podaje olsztyn.com.p.

Czas przejazdu po modernizacji - poniżej 2 godzin

Przetarg rozpisano na 50-kilometrowy odcinek Giżycko - Korsze, a cały projekt zakłada modernizację około 100-kilometrowej trasy Ełk - Korsze. Będzie ona przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością - z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o około 50 minut.

Dzięki elektryfikacji nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również pozwoli na krótszy czas przejazdu. Będzie mogło kursować więcej pociągów.

Cztery stacje mają być bardziej dostępne: Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze. To samo dotyczy pięciu przystanków: Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn, Linkowo. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Będzie szybciej, ale przede wszystkim bezpieczniej

Wymienione mają być tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostanie 38 przejazdów kolejowo-drogowych i 84 obiektów inżynieryjnych m.in. mostów i wiaduktów. W planach jest także wiadukt drogowy w Sterławkach Wielkich. Sprawny ruch pociągów ma umożliwić lokalne centrum sterowania w Korszach.

Roboty na odcinku Ełk - Giżycko w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" zostały zaplanowane do I kw. 2024 r. Wartość prac to 649 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł.

Kolejne etap projektu - na odcinku Giżycko - Korsze - zaplanowano do realizacji po 2023 r.