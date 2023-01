Do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 56-letni mieszkaniec Olsztyna zapoznał na jednym z portali randkowych kobietę, która wyłudziła od niego 250 tys. złotych. Oszustka podawała się za pielęgniarkę wojskową będącą na misji w Syrii.

/ Shutterstock

Kobieta twierdziła też, że jej rodzice zginęli w wypadku, a ojciec zostawił jej w spadku majątek w skarbcu. W miarę trwania relacji, kobieta podstępem wyłudzała pieniądze.

Mężczyzna dokonywał przelewów na opłatę firmy, która ochraniała skarbiec, na prawnika, który miał zająć się sprawami spadkowymi, czy też na zwykłe potrzeby życiowe. 56-latek zaciągnął również kredyt w wysokości 190 tys. złotych, aby pomagać oszustce.

Znajomość trwała blisko 4 lata. Mężczyzna przeczuwał, że mógł paść ofiarą oszustwa, mimo to do ostatniej chwili wierzył, że to nie jest prawda.

Policja apeluje, aby podczas zawierania nowych znajomości w internecie być bardzo ostrożnym. Szczególnie, gdy osoba oczekuje od nas wpłacania pieniędzy. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania.