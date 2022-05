102 km/h jechał kierowca skody aleją Warszawską w Olsztynie. Sprawcę ukarano wysokim mandatem.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło wczoraj. Policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę skody, który jechał al. Warszawską z prędkością 102 km/h - w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

24-letni kierowca stracił prawo jazdy na czas 3 miesięcy. Będzie musiał też zapłacić mandat w wysokości 1500 złotych. Na jego konto wpłynie również 10 punktów karnych.

Policja przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary dla kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Zmiana spowodowała, że wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dowolnej prędkości:

o 31-40 km/h - 800 zł + 6 pkt;

o 41-50 km/h - 1000 zł + 8 pkt;

o 51-60 km/h - 1500 zł + 10 pkt;

o 61-70 km/h - 2000 zł + 10 pkt;

o 71-km/h i więcej - 2500 zł + 10 pkt.