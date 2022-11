Ograniczenia w inwestycjach, brak miejskich sylwestrów, a także wyłączanie części oświetlenia przy drogach - to pomysły samorządów, aby dopiąć miejskie budżety na 2023 rok. Włodarze mniejszych miejscowości przyznają, że im trudno szukać oszczędności.

Kamienny posąg lwa przed ratuszem w Olsztynku / Tomasz Waszczuk / PAP

O ile w większych miastach jest, gdzie szukać oszczędności, to w mniejszych miejscowościach jest to trudne. Jest trudno oszczędzać, bo tak na prawdę nie mamy na czym. W pierwszej kolejności możemy pieniędzy rezygnując z części zadań z obszaru kultury i rekreacji. Będziemy rozważać ograniczenie działalności różnych obiektów, jak np. lodowiska miejskiego, co da kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności - mówi Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka.

W tej niewielkiej mazurskiej miejscowości już kilka lat temu zainstalowano oświetlenie led i teraz opłaty, przez podwyżki, wróciły do dawnych wysokości. W większych miastach również oszczędności szuka się m.in. w kulturze. W Elblągu i Olsztynie nie będzie miejskiej zabawy sylwestrowej. Wyłączone zostaną iluminacje budynków. W przypadku Olsztyna rezygnacja z podświetlania obiektów da ponad 60 tysięcy złotych oszczędności. W Giżycku co trzecia, a miejscami co druga latarnia w najmniej strategicznych lokalizacjach zgaśnie.

Olsztyńska grupa zakupowa otrzymała podwyżkę prądu sięgającą 540 procent. Gdyby wprowadzić ją 1 do 1, to obecny bilet komunikacji miejskiej kosztowałby nie 4 złote, a ponad 20. Miasto szukając oszczędności rozważa zamknięcie basenu przy ulicy Mariańskiej. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w części sal wykładowych i laboratoryjnych wyłączono co 2-3 lampę.

W Olsztynie podwyżki cen prądu mogą doprowadzić do bankructwa miejskie wodociągi. Na razie jednak nie mówi się o podniesieniu cen za wodę. Jeden z radnych mówi, że sesje budżetowe będą najtrudniejsze od wielu lat i na pewno będą im towarzyszyć gorące dyskusje. Teraz nie ma dobrych rozwiązań.

W trzecim co do wielkości mieście w regionie - Ełku nie będzie zamknięcia obiektów sportowych. Już teraz jednak trzeba liczyć się z niższą temperaturą w środku, zmniejszeniem liczby oświetlenia, czy całkowitą rezygnacją z ogrzewania np. magazynów. Podobnie jak w innych samorządach ucierpią inwestycje. Miasto będzie w pierwszej kolejności realizowało te priorytetowe.