Ponad 2 miliardy złotych mniej tylko z podatku PIT w tym roku. To rzeczywistość finansowa stolicy. Około 40 mln złotych - tyle wyniesie deficyt budżetowy w Wołominie i Ciechanowie. Mazowieckie miasta próbują spiąć budżety na przyszły rok. Łatwo nie jest.

/ Shutterstock

Władze Warszawy w założeniach do budżetu na 2023 roku napisały: "Zakładamy podwyższenie zadłużenia w relacji do dochodów z wartości ok. 35 proc. w 2022 r. do ok. 40 proc. w 2023". Na koniec tego roku zadłużenie stolicy wzrośnie do 6,7 miliarda złotych.

W stolicy w ramach pilnych oszczędności już wyłączono oświetlenie mostów, krócej świecą miejskie latarnie, zimniejsza jest woda w miejskich basenach, skręcone mają być także kaloryfery w urzędach.

To nie wystarczy

Miasto nie chce rezygnować ze sztandarowych inwestycji takich, jak dokończenie drugiej linii metra, budowa linii tramwajowych na Wilanów i na ulicy Kasprzaka oraz budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

To są już zaczęte inwestycje i ich dokończenie ma pierwszeństwo - przyznaje Maciej Fijałkowski, dyrektor biura funduszy i polityki rozwoju miasta.

Do tego dochodzą problemy z waloryzacją rozpoczętych inwestycji. Na razie nie ma listy inwestycji, które mogą zostać zatrzymane lub rozciągnięte w czasie, ale wiadomo, że łatwiej przesunąć start inwestycji, niż ją przerwać. Dlatego znowu pod znakiem zapytania może stanąć start budowy siedziby Teatru TR czy budowa obwodnicy śródmiejskiej.

Obwodnica śródmiejska to miliard złotych. Nasz ubytek podatkowy to dwa miliardy. Rząd na zmianach podatkowych zabrał nam dwie obwodnice, albo trzy stacje metra - tak obrazowo wylicza Maciej Fijałkowski.

Najbardziej drażliwy temat w planie finansowym Warszawy to podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Sprawa wraca niemal co kilka miesięcy. Tu nie ma jednak zgody radnych.

Jak sobie radzą w Wołominie?

W Wołominie, oszczędności dotkną inwestycji, nie będzie również iluminacji świątecznej i darmowych badań profilaktycznych dla mieszkańców.

Siedzimy i liczymy jak spiąć budżet przy "dziurze Morawieckiego" - tak w rozmowie z RMF FM mówi burmistrz podwarszawskiego Wołomina Elżbieta Radwan.

Rozmowę o budżecie na 2023 rok, burmistrz Wołomina zaczyna ze stertą dokumentów i tabelek, które opisują stan finansów gminy.

Wydatki planowane są na ok. 300 milionów złotych. Przychody to 262 mln zł. Deficyt około 37 milionów złotych. Musimy ścinać - mówi burmistrz Wołomina i od razu dodaje: Ten deficyt to mniej więcej tyle, ile ubytek w dochodach spowodowany przez zmiany podatkowe rządu.

Musimy mocno to analizować jak spiąć budżet przy "dziurze Morawieckiego". Wydatki na oświatę w 2022 to było 117 milionów. Subwencja oświatowa - 66 mln. Za energię elektryczną w tym roku płacimy 7,5 mln. W przyszłym roku - 27. Czyli do znalezienia mam 21 milionów. No i ubytek w PIT - dodaje Elżbieta Radwan.

Wołomin od 2019 roku straci podatkowo około 70 mln złotych. Tylko w przyszłym roku to 35 mln zł - tak wynika z danych Związku Miast Polskich, który prowadzi monitoring finansów miast. W tym czasie suma wszystkich rządowych rekompensat finansowych to 21 mln zł.

To jak złodziej Panu ukradnie 1000 złotych a potem będzie miał wyrzuty sumienia i odda Panu 200. To jest fajnie? - pyta burmistrz Radwan.

W Ciechanowie tną wydatki bieżące

Podobnie jak w Wołominie, około 40 mln złotych wyniesie deficyt budżetowy w Ciechanowie.

Spadają nam wyraźnie dochody, z powodu podatkowych rewolucji rządu a drastycznie rosną koszty - mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i wylicza: Nie da się nie zapłacić nauczycielom w szkole, rachunków za energię i gaz. Dla samorządów inflacja nie wynosi 18 proc. Dla nas jest kilkusetprocentowa - mówi. Jak dodaje, "w ostatnich trzech latach budżet Ciechanowa bilansował się". Nie mieliśmy deficytu. W przyszłym roku tak nie będzie - stwierdza.

Prezydent wyjaśnia, że deficyt w budżecie 50-tysięcznego miasta to 37 mln złotych. To mój 8. budżet w roli prezydenta, najtrudniejszy - przyznaje Krzysztof Kosiński.

Nie planujemy cięć w inwestycjach, bo to rozwój i kwestia miejsc pracy. Ale gdyby nie te gigantyczne rachunki moglibyśmy zrobić więcej. Poszerzyć listę inwestycji - mówi Kosiński.

Staramy się ciąć jak to jest tylko możliwe, wydatki bieżące. Najbardziej zapewne ucierpią takie działy jak kultura, sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi - dodaje. To odbije się na jakość usług dla mieszkańców.

Kosiński nie ukrywa, że na pewno podnoszone będą lokalne opłaty i podatki, m.in podatek od nieruchomości.