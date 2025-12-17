Zmętnienie soczewki oka, czyli zaćma, to choroba prowadząca do znacznego pogorszenia widzenia, a w zaawansowanych przypadkach nawet do funkcjonalnej ślepoty. Jednak dzięki współczesnej chirurgii okulistycznej w większości przypadków można ją szybko i skutecznie wyleczyć. Decyzji o poddaniu się operacji zaćmy nie warto odkładać z wielu powodów. Dowiedz się więcej na ten temat!

/ Materiały prasowe

Zaćma a zmiany w obrębie naturalnej soczewki oka

Wyraźne widzenie zapewnione jest przez prawidłowe skupienie światła na siatkówce. Za to odpowiada soczewka oka - struktura wykazująca zdolność zmiany kształtu (akomodacji) tak, aby umożliwić widzenie na różne odległości. Kluczową cechą soczewki jest też jej przezroczystość. Gdy z różnych przyczyn zaczyna mętnieć, nie przepuszcza prawidłowo światła, przez co obraz staje się mniej wyraźny, zamazany. Zmętnienie soczewki oka to właśnie zaćma, inaczej katarakta.

Omawiana choroba najczęściej dotyczy osób starszych, ponieważ zmętnienie soczewki ma charakter zmian zwyrodnieniowych, postępujących wraz z wiekiem. Jednak zaćma może pojawić się także w młodości, np. jako następstwo urazu. Do jej rozwoju przyczyniają się też choroby ogólnoustrojowe (np. cukrzyca), stosowanie niektórych leków czy częsta ekspozycja na promieniowanie UV.

Nie są dostępne leki, które mogłyby poprawić stan naturalnej soczewki oka. Natomiast doskonale rozwinięte są techniki operacji zaćmy. Jest to metoda, która w większości przypadków pozwala na całkowite wyleczenie.

Na czym polega operacja zaćmy techniką fakoemulsyfikacji?

W przebiegu zaćmy zaburzenia dotyczą soczewki oka. Leczenie polega więc na usunięciu tego elementu i zastąpieniu go nowoczesnym implantem. Wszczepienie sztucznej soczewki jest zabiegiem chirurgicznym o niskiej inwazyjności. Wymaga niewielkiego nacięcia, które goi się samoistnie bez szwów.

Obecnie zaćmę najczęściej usuwa się metodą fakoemulsyfikacji. Polega ona na rozbiciu zmętniałej soczewki z pomocą ultradźwięków. Po jej usunięciu lekarz wprowadza soczewkę sztuczną, która przejmuje kluczowe funkcje i zapewnia ostre widzenie. Zwykle zabieg jest bezbolesny, przeprowadzany po podaniu znieczulenia w formie kropli, które nie obciąża organizmu. Cała procedura trwa ok. 15-20 minut, a już po kilku godzinach Pacjent może wrócić do domu.

Kiedy zdecydować się na operację zaćmy i dlaczego nie warto czekać?

Dawniej wielu Pacjentów odwlekało termin operacji zaćmy do momentu znacznego pogorszenia widzenia. To błąd, ponieważ przy zaćmie dojrzałej soczewka staje się twarda i bardzo zmętniała, a przez to trudniejsza do usunięcia. Obecnie rozwinięte techniki chirurgiczne pozwalają na bezpieczne usuwanie nawet niewielkich zmętnień, które zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie. Im wcześniej zabieg zostanie wykonany, tym:

łatwiejsze i szybsze jest usunięcie soczewki;

mniejsze ryzyko powikłań;

krótszy okres rekonwalescencji;

szybszy powrót do możliwości komfortowego wykonywania codziennych czynności.

Jakie efekty daje wszczepienie nowoczesnego implantu soczewki?

Nie warto czekać, aż zaćma znacząco obniży ostrość widzenia. Jej usunięcie należy do jednego z najbezpieczniejszych zabiegów chirurgicznych. Procedura wykonana przez doświadczonego chirurga wiąże się ze znikomym ryzykiem powikłań oraz daje szybkie i trwałe efekty poprawy wzroku.

Co ważne, soczewki wewnątrzgałkowe nie wymagają wymiany i służą Pacjentowi przez całe życie. Ponadto obecnie dostępne są implanty, które jednocześnie korygują wady wzroku. Pacjenci po operacji zaćmy często mogą więc zrezygnować z okularów i widzą znacznie lepiej niż przed chorobą.