W Lidzbarku koło Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem doszło do tragedii. W piątek, po siłowym wejściu do jednego z mieszkań, policjanci odnaleźli ciało mężczyzny oraz ciało kobiety z ranami głowy. Prawdopodobnie doszło tam do zabójstwa i samobójstwa.

Tragedia w Lidzbarku. Zdj. poglądowe / Shutterstock W Lidzbarku w piątek służby dokonały wstrząsającego odkrycia. To sąsiedzi poprosili służby o otwarcie mieszkania, ponieważ nie mieli kontaktu z mieszkającą tam parą. Po otwarciu drzwi przez strażaków w jednym z pokoi znaleziono ciało 34-letniej kobiety z raną głowy, a w pokoju obok ciało jej 50-letniego partnera. Prawdopodobnie doszło tam do zabójstwa i samobójstwa. Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego wynika, że w 2023 roku mężczyzna miał założoną niebieską kartę w związku z nadużywaniem alkoholu i policyjnymi interwencjami. Od tamtego czasu jednak nie było żadnych zgłoszeń o przemocy. Sekcja zwłok pomoże ustalić kiedy dokładnie doszło do zbrodni. Zobacz również: "Zabawa" nastolatków zamieniła się w demolkę. Opuszczony dom zdewastowany Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

Opracowanie: Magdalena Olejnik