Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś po godz. 9 na przejeździe kolejowym w miejscowości Książki w powiecie wąbrzeskim (woj. kujawsko-pomorskie). W wyniku zderzenia pociągu osobowego relacji Olsztyn–Wrocław z samochodem ciężarowym nikt nie odniósł obrażeń. Pociągiem podróżowało 198 pasażerów.

Jak poinformował RMF FM bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie, przejazd, na którym doszło do wypadku, jest oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną, jednak nie jest przejazdem strzeżonym.

Według wstępnych ustaleń policji, 54-letni kierowca ciężarówki marki iveco został oślepiony przez słońce i nie zauważył sygnału czerwonego światła.

Najprawdopodobniej wjechał na czerwonym świetle, ponieważ oślepiło go słońce. Zjeżdżał z przejazdu kolejowego i tuż przy zjeździe uderzyła go lokomotywa - wyjaśnił RMF FM asp. Mateusz Żurawski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie / Państwowa Straż Pożarna

W chwili zderzenia kabina ciężarówki znajdowała się już poza torami, a pociąg uderzył w tylną część pojazdu.

Efekt jest taki, że na szczęście samochód był już w tej fazie, kiedy zjeżdżał z torowiska i został uderzony w tę przestrzeń bagażową - dodał bryg. Piotr Rogowski. Kierowca nie doznał poważnych obrażeń, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.

Pociągiem podróżowało 198 osób.

Na szczęście nikt nie ucierpiał wśród pasażerów - podkreślił oficer prasowy straży pożarnej. Pasażerowie w dalszą podróż pojadą kolejnym pociągiem osobowym tej relacji. Szyba zbita, więc lokomotywa dalej nie będzie mogła kontynuować jazdy. Zostanie podstawiona kolejna, aby ten skład odprowadzić w bezpieczne miejsce - dodał bryg. Piotr Rogowski.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie / Państwowa Straż Pożarna

Na miejscu cały czas pracują służby. Mogą występować opóźnienia do 10 min.

Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi.