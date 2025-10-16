Zaginionego 15-latka poszukują policjanci z Zielonej Góry. Chłopiec wyszedł z domu przy ul. Chopina w niedzielę 12 października około godz. 15 i do tej chwili nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Po czterech dniach poszukiwań służby zdecydowały się opublikować jego wizerunek i poprosić o pomoc.

/ Policja Zielona Góra / Policja

W Zielonej Górze w województwie lubuskim 12 października zaginął 15-latek. Ok. godz. 15 wyszedł z domu przy ul. Chopina i ślad się po nim urwał. W czwartek policja opublikowała jego rysopis i wizerunek oraz zwróciła się z apelem o pomoc.

"Prosimy wszystkie osoby, które po 12 października widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze tel. 47 795 24 11 lub 47 795 24 12" - pisze policja.



/ Policja Zielona Góra / Policja

Vladyslav ma 182 cm wzrostu, ciemne krótkie włosy i jest szczupły. Gdy go ostatni raz widziano, miał na sobie czarne spodnie dresowe, czarne buty i czarną kurtkę.