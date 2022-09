Po Tatrach i Bałtyku przyszedł czas na polskie lasy. Wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia Czysta Polska, po raz pierwszy będą sprzątać lasy w czterech miejscowościach naszego kraju. Zaczynają w sobotę w Giżycku, a potem będą jeszcze Lublin, Niepołomice i Wieliczka. Do rozszerzenia akcji sprzątania na lasy skłonił organizatorów niestety ich stan - przyznaje Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Jak piszą organizatorzy, z danych Lasów Państwowych wynika, że rocznie do polskich lasów trafia ponad 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Taka ilość wypełniłaby ponad 1000 tirów. To właśnie skłoniło ich do tego, by akcję sprzątania zapoczątkowaną w Tatrach, a potem przeniesioną na nadbałtyckie plaże, zaszczepić także w polskich lasach.

Jednak kampania „Czyste Lasy” ma na celu nie tylko zebranie śmieci, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości ekologicznej i zwrócenie uwagi na to, jak zostawić dobry ślad w naturze. Taki, który pozwoli obecnym i kolejnym pokoleniom cieszyć się czystą naturą - piszą organizatorzy.

Kiedyś lasy pokrywały niemal cały obszar dzisiejszej Polski, teraz stanowią zaledwie 30 procent powierzchni kraju i co roku ta powierzchnia się zmniejsza. Lasy wymagają więc od nas szczególnej uwagi i troski. To właśnie powód, dla którego Stowarzyszenie Czysta Polska wraz z Lasami Państwowymi, postanowiło przenieść swoją akcję do lasu i pokazać, w jaki sposób, możemy uczynić naszą okolicę piękniejszą i czystszą. Przez najbliższe cztery tygodnie akcja będzie prowadzona w czterech miejscach w Polsce.

Problem śmieci w lasach jest w Polsce ogromny. Pracownicy Lasów Państwowych rocznie usuwają z nich ponad 90 tysięcy m3 odpadów – głównie opakowania po produktach spożywczych. Na terenach leśnych, szczególnie przy głównych szlakach znajdujemy niezliczone ilości butelek, folii czy innych opakowań. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się też śmieci o dużych gabarytach, jak gruz, stary sprzęt RTV, meble, odpady przemysłowe, zużyte opony, czy baterie. Takie odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne ze względu na swoją łatwopalność, możliwość reagowania chemicznego z elementami środowiska czy toksyczność. Wywiezienie tych śmieci nie wystarczy – trzeba przeciwdziałać ich dalszemu pojawianiu się w lasach poprzez projekty edukacyjne. - piszą organizatorzy akcji.

Naszą misją jest zmienianie szkodliwych nawyków i przyzwyczajeń w zakresie wpływu człowieka na środowisko. Taki cel przyświeca „Czystym Lasom” – centrum naszych wydarzeń będzie miasteczko ekologiczne, w którym poprowadzimy warsztaty, konkursy i zabawy dla całej rodziny. Nie zabraknie też ekspertów, znanych ambasadorów oraz influencerów. Tak jak przy naszych sztandarowych akcjach – „Czystych Tatrach” i „Czystym Bałtyku”, to oni zachęca swoich fanów do tego, aby w naturze zostawiać tylko dobry – niewidoczny ślad. Dzięki współpracy z samorządami oraz placówkami edukacyjnymi w każdej lokalizacji akcja sprzątania potrwa kilka dni – mówi Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Wolontariusze, którzy zgłoszą się do udziału w wielkim sprzątaniu lasów, otrzymają niezbędne narzędzia do pracy: rękawiczki, worki na śmieci, a także worko-plecaki i bidony 100% PET.

Akcje odbędą się w: Giżycku (24.09), Lublinie (1.10), Niepołomicach (8.10) oraz Wieliczce (15.10). W projekt zaangażowane są także dzieci i młodzież szkolna, uczące się w tych miejscowościach.