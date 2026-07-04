„Sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna”. Nowe fakty ws. wstrząsającej tragedii w Skawinie

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„Sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo” - mówi RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Chodzi o wczorajszą tragedię w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki 8-dniowej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci noworodka.

Skawina - blok, w którym doszło do rodzinnej tragedii, zdj. z 3 lipca, Łukasz Gągulski, PAP

Skawina - blok, w którym doszło do rodzinnej tragedii, zdj. z 3 lipca, Łukasz Gągulski, PAP / PAP

Nowe informacje ws. makabry w Skawinie

4 osoby nie żyją - to bilans tragedii, do której doszło w piątek w Skawinie niedaleko Krakowa w województwie małopolskim. W mieszkaniu przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki dziecka i trzech osób dorosłych. To ośmiodniowa dziewczynka, małżeństwo - 27-latka i 35-latek oraz 59-letnia babcia noworodka.

Sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo - powiedział dziś RMF FM Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

O tej hipotezie mówiła nam też podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Chodzi o sytuację, kiedy sprawca - w tym przypadku najprawdopodobniej 35-latek - pozbawia życia najbliższych, a potem siebie.

Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem - powiedziała RMF FM podinsp. Cisło.

Poinformowała nas również, że rodzina nie podlegała procedurom Niebieskiej Karty, czyli działaniom podejmowanych w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Sąsiedzi w rozmowie z policją określili rodzinę jako spokojną i niestwarzającą problemów.

Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny.

Policja weszła do mieszkania siłowo z pomocą funkcjonariuszy ze straży pożarnej. Było ono zamknięte od środka. Zamknięte były również wszystkie okna.

Ul. Niepodległości w Skawinie pod Krakowem, gdzie doszło do rodzinnej tragedii, fot. ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

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