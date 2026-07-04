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„Sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna”. Nowe fakty ws. wstrząsającej tragedii w Skawinie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (11:50)

„Sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo” - mówi RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Chodzi o wczorajszą tragedię w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki 8-dniowej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci noworodka.

„Sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna”. Nowe fakty ws. wstrząsającej tragedii w Skawinie
Skawina - blok, w którym doszło do rodzinnej tragedii, zdj. z 3 lipca, Łukasz Gągulski, PAP /PAP
  • W Skawinie pod Krakowem w mieszkaniu przy ul. Niepodległości znaleziono wczoraj zwłoki czterech osób; ciała miały obrażenia zadane ostrym narzędziem.
  • Prokuratura podejrzewa, że sprawcą był 35-letni mężczyzna, a zdarzenie to najprawdopodobniej rozszerzone samobójstwo.
  • Sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek, a wyniki śledztwa poznamy w ciągu tygodnia. Więcej poniżej.
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Nowe informacje ws. makabry w Skawinie

4 osoby nie żyją - to bilans tragedii, do której doszło w piątek w Skawinie niedaleko Krakowa w województwie małopolskim. W mieszkaniu przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki dziecka i trzech osób dorosłych. To ośmiodniowa dziewczynka, małżeństwo - 27-latka i 35-latek oraz 59-letnia babcia noworodka.

Sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo - powiedział dziś RMF FM Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

O tej hipotezie mówiła nam też podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Chodzi o sytuację, kiedy sprawca - w tym przypadku najprawdopodobniej 35-latek - pozbawia życia najbliższych, a potem siebie. 

Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem - powiedziała RMF FM podinsp. Cisło.

Poinformowała nas również, że rodzina nie podlegała procedurom Niebieskiej Karty, czyli działaniom podejmowanych w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Sąsiedzi w rozmowie z policją określili rodzinę jako spokojną i niestwarzającą problemów. 

Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. 

Policja weszła do mieszkania siłowo z pomocą funkcjonariuszy ze straży pożarnej. Było ono zamknięte od środka. Zamknięte były również wszystkie okna.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie,
  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami, 
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Źródło: RMF24
Tagi: zabójstwo tragedia Skawina

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