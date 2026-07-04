„Sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna”. Nowe fakty ws. wstrząsającej tragedii w Skawinie

Nowe informacje ws. makabry w Skawinie
4 osoby nie żyją - to bilans tragedii, do której doszło w piątek w Skawinie niedaleko Krakowa w województwie małopolskim. W mieszkaniu przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki dziecka i trzech osób dorosłych. To ośmiodniowa dziewczynka, małżeństwo - 27-latka i 35-latek oraz 59-letnia babcia noworodka.
Sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo - powiedział dziś RMF FM Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
O tej hipotezie mówiła nam też podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. Chodzi o sytuację, kiedy sprawca - w tym przypadku najprawdopodobniej 35-latek - pozbawia życia najbliższych, a potem siebie.
Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem - powiedziała RMF FM podinsp. Cisło.
Poinformowała nas również, że rodzina nie podlegała procedurom Niebieskiej Karty, czyli działaniom podejmowanych w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Sąsiedzi w rozmowie z policją określili rodzinę jako spokojną i niestwarzającą problemów.
Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny.
Policja weszła do mieszkania siłowo z pomocą funkcjonariuszy ze straży pożarnej. Było ono zamknięte od środka. Zamknięte były również wszystkie okna.
Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami,
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.