Nowe informacje ws. makabry w Skawinie. „Obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem”

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„Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc jednym z naszych tropów jest rozszerzone samobójstwo” - powiedziała RMF FM podinsp. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, odpowiadając na pytanie o to, jak doszło do dzisiejszej makabry w Skawinie niedaleko Krakowa. Znaleziono tam zwłoki 8-dniowej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci. „W policyjnych bazach ci ludzie nie figurują. Nigdy nie było w tym mieszkaniu żadnych policyjnych interwencji, nie była prowadzona również procedura Niebieskiej Karty” - dodała podinsp. Cisło.

W małopolskiej Skawinie, w mieszkaniu na drugim piętrze przy ul. Niepodległości, znaleziono dziś zwłoki dwóch kobiet, dziecka i mężczyzny. Ofiary to młode małżeństwo (27-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna), ich dziecko (noworodek miał 8 dni) oraz 59-letnia babcia dziecka.

Przy ul. Niepodległości w Skawinie trwają oględziny

Informacje o tym zdarzeniu policja otrzymała o godz. 15:15 od dziadka dziecka.

Była to niepokojąca informacja, że mężczyzna nie może skontaktować się ze swoimi bliskimi. Policjanci pojechali pod wskazany adres. Rzeczywiście mieszkanie było zamknięte. Zarówno drzwi, jak i okna były pozamykane. Dlatego też przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki czterech osób, w tym noworodka. Od tej chwili na miejscu trwają oględziny i potrwają na pewno jeszcze kilka godzin - powiedziała RMF FM podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.

Oględziny są prowadzone pod nadzorem prokuratora rejonowego, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

„Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem”

W policyjnych bazach ci ludzie nie figurują. Nigdy nie było w tym mieszkaniu żadnych policyjnych interwencji, nie była prowadzona również procedura Niebieskiej Karty. Po rozpytaniu sąsiadów nie uzyskaliśmy informacji, aby ci młodzi ludzie, to małżeństwo, wszczynało jakieś burdy, jakieś awantury. Ciała będą skierowane na sekcję. Tutaj kluczowa będzie też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób doszło do śmierci tych czworga osób, jaki był mechanizm tej śmierci - dodała podinsp. Katarzyna Cisło w rozmowie z RMF FM.

Skawina - blok, w którym doszło do tragedii, fot. Łukasz Gągulski, PAP / PAP

Skawina - blok, w którym doszło do tragedii, fot. Łukasz Gągulski, PAP / PAP

Czy być może było to zdarzenie losowe, na przykład zatrucie czadem? Wstępne oględziny zwłok wykluczają tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc jednym z naszych tropów jest rozszerzone samobójstwo - dodała.

Chodzić może więc o sytuację, w której sprawca pozbawia życia najbliższych, a potem siebie.

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