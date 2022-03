"Głos Ziemi Cieszyńskiej" zdobył tytuł Gazety Roku w konkursie Local Press 2021 organizowanym przez Radę Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Przyznano także nagrody w dziewięciu kategoriach m.in. za publicystykę, wywiad, dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, fotografię i fotoreportaż.

Konkurs dla mediów lokalnych odbywa się od czternastu lat. Każda jego edycja, to kilkaset materiałów prasowych, fotograficznych, wideo, portali gazet lokalnych oraz dziennikarskich akcji społecznych lub interwencyjnych.

Nie chce się wierzyć, że to już 14. edycja konkursu organizowanego dla lokalnych dziennikarzy. Skoro to już tyle lat, to widać, że na dobre wpisał się w krajobraz naszej wielkiej rodziny lokalnych mediów - powiedział Jerzy Jurecki, jeden z członków Rady Wydawców SGL i współorganizator konkursu. Bardzo się cieszymy, że są z nami ciągle wierni sponsorzy m.in. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która funduje nagrodę główną oraz nagrody w kilku kategoriach. Jest z nami także Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol oraz Izba Wydawców Prasy - mówił Jurecki.

Jurecki dodał, że "gdyby nie wspaniała praca biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, nie mielibyśmy szans na zorganizowanie tego potężnego konkursu w tak trudnych czasach".

Gazeta, która otrzymała najwięcej nominacji i nagród w poszczególnych kategoriach otrzymuje Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego ufundowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dla laureatów konkursu przygotowane są nagrody pieniężne oraz statuetki wykonane przez znanego rzeźbiarza Karola Gąsienicę Szostaka z Zakopanego.

Oto laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach:





PUBLICYSTYKA

Katarzyna Lindert-Kuligowska, Głos Ziemi Cieszyńskiej

WYWIAD

Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie

REPORTAŻ PRASOWY

Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska

DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE

Grzegorz Racinowski, Gazeta Gryfińska

DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE I INTERWENCYJNE

Martyna Sokołowska, Super Nowości

FOTOGRAFIA I FOTOREPORTAŻ

Bartłomiej Jurecki, Tygodnik Podhalański

WIDEO

Beata Denis-Jastrzębska, Tygodnik Podhalański

DZIENNIKARSKA AKCJA SPOŁECZNA LUB INTERWENCYJNA

Tygodnik Podhalański

PORTAL GAZETY LOKALNEJ

radomszczanska.pl

GAZETA ROKU 2021

Głos Ziemi Cieszyńskiej

Partnerzy i sponsorzy SGL Local Press 2021 to: Fundacja im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Bukovina Resort, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Foto-Plus, OptAd360, Biuro Reklamy Gazet Lokalnych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski w Warszawie.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym: "Gazety Wyborczej" i RMF FM.

